Covid stabile in Molise, nessun contagio e due guariti del cluster rom

Per il terzo giorno consecutivo il Molise non ha nuovi casi di coronavirus sul suo territorio. 216 i tamponi processati dall’Asrem nelle ultime 24 ore, tutti appunto con esito negativo. Ricordiamo che da ieri i test molecolari effettuati dall’Azienda sanitaria della nostra regione hanno superato le 20mila unità. 444 i casi di infezione rilevati dall’inizio dell’epidemia in Molise. In Italia complessivamente oggi i casi registrati sono stati 190 (e 30 morti).

Oggi, a differenza di ieri e ieri l’altro, sale il numero di guariti che passano a 375. Rimangono 43 gli attualmente positivi. I due guariti di oggi – due cittadini rom di Campobasso – erano stati già dimessi da un ricovero ospedaliero e dunque già considerati ‘clinicamente guariti’. Oggi la certificazione mediante la procedura del doppio tampone. Restano invece due i pazienti ricoverati nel reparto di Malattie Infettive del capoluogo e dunque con una situazione clinica più ‘critica’.

Questo l’ultimo bollettino dell’Asrem:

– 43 i casi attualmente positivi (38 nella provincia di Campobasso, 5 in quella di Isernia e 0 di altre regioni)

– 444 sono i tamponi positivi (363 nella provincia di Campobasso, 62 in quella di Isernia e 19 di altre regioni)

– 20460 i tamponi eseguiti di cui 18984 negativi. 1032 i tamponi di controllo

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 2: 2 in Malattie e 0 in Terapia Intensiva

– Sono 44 i pazienti in isolamento domiciliare (41) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e clinicamente guariti (3)

– 375 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (306 della provincia di Campobasso, 52 di quella di Isernia e 17 di altre regioni)

– 23 i pazienti deceduti con Coronavirus (16 della provincia di Campobasso, 5 di quella di Isernia e 2 di altra regione)

– 517 le visite domiciliari effettuate dalle Usca (276 Bojano, 107 Larino e 134 Venafro)

– 43 soggetti in isolamento e 0 in sorveglianza

Questa la mappa aggiornata del contagio in Molise

CAMPOBASSO 26 – ISERNIA 3 – TERMOLI 2 – CERCEMAGGIORE 2 – PORTOCANNONE 1 – BELMONTE DEL SANNIO 1 – VINCHIATURO 1 – SAN GIULIANO DEL SANNIO 1 – ROCCAVIVARA 1 – ORATINO 1 – MACCHIAGODENA 1 – CAMPOMARINO 1 – RICCIA 1