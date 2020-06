Su 146 tamponi processati nelle ultime 24 ore non sono emersi nuovi casi di positività al Covid-19 nella nostra regione. Nè sono state certificate (come successo anche ieri) nuove guarigioni dal temuto virus. Ebbene, gli attualmente positivi al Sars-Cov-2 in Molise restano 43 (di cui 38 nella sola provincia di Campobasso). Stabili anche i ricoveri nel reparto di Malattie Infettive del Cardarelli, che da ieri sono 3. Nessun paziente è invece ricoverato in Terapia Intensiva per via del virus.

In Italia oggi si sono registrati 218 nuovi casi rispetto alla giornata precedente, e 23 sono stati i morti. In Molise, ricordiamo, i morti legati all’infezione da Covid sono stati complessivamente 23.

Questo l’ultimo bollettino dell’Asrem:

– 43 i casi attualmente positivi (38 nella provincia di Campobasso, 5 in quella di Isernia e 0 di altre regioni)

– 444 sono i tamponi positivi (363 nella provincia di Campobasso, 62 in quella di Isernia e 19 di altre regioni)

– 19888 i tamponi eseguiti di cui 18430 negativi. 1014 i tamponi di controllo

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 3: 3 in Malattie e 0 in Terapia Intensiva

– Sono 45 i pazienti in isolamento domiciliare (40) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e clinicamente guariti (5)

– 373 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (304 della provincia di Campobasso, 52 di quella di Isernia e 17 di altre regioni)

– 23 i pazienti deceduti con Coronavirus (16 della provincia di Campobasso, 5 di quella di Isernia e 2 di altra regione)

– 515 le visite domiciliari effettuate dalle Usca (276 Bojano, 107 Larino e 132 Venafro)

– 57 soggetti in isolamento e 0 in sorveglianza

Questa la mappa aggiornata del contagio in Molise

CAMPOBASSO 28 – ISERNIA 3 – TERMOLI 2 – CERCEMAGGIORE 2 – PORTOCANNONE 1 – BELMONTE DEL SANNIO 1 – VINCHIATURO 1 – SAN GIULIANO DEL SANNIO 1 – ROCCAVIVARA 1 – ORATINO 1 – MACCHIAGODENA 1 – CAMPOMARINO 1 – RICCIA 1