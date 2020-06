237 tamponi nelle ultime 24 ore, nessuna nuova diagnosi di nuovo Coronavirus. Stabili i numeri degli attuali positivi in Molise: sono 53 le persone che hanno il Covid, distribuite in 12 comuni della regione, quasi tutti in provincia di Campobasso. Presentano un quadro clinico più complesso soltanto 2, entrambe ricoverate nel reparto di Malattie Infettive del capoluogo. Gli altri 51 sono paucisintomatici, in attesa di essere giudicati guariti con doppio tampone di verifica.

ULTIMI 5 GIORNI: 2 POSITIVI, 24 GUARITI – La situazione, nel complesso, è buona. In 5 giorni – da domenica scorsa a oggi, venerdì 19 giugno, soltanto due sono sono stati i nuovi casi di contagio riscontrati: un isernino rientrato da fuori, il cui tampone ha confermato l’esito del sierologico, e l’uomo di 73 anni di Campomarino trovato positivo al virus ieri e ricoverato al Cardarelli. A fronte di questo numero, i guariti invece sono stati ben 24.

I dati del monitoraggio del ministero della Salute del 19 giugno, riferiti al periodo 8-14 giugno, indicano per il Molise un più che confortante Rt pari a 0,35. Ciò significa – teoricamente – che un infetto ne contagia 0,35. Un livello molto basso, che si era impennato nei giorni dell’esplosione del cluster rom del capoluogo, che oggi invece pone la nostra regione tra le ‘virtuose’. Meglio di noi solo Sardegna (0,03), Calabria (0,1), Provincia di Bolzano (0,21), Provincia di Trento (0,32), Basilicata (0,4). In Lazio l’indice peggiore: è 1,12, mentre in Lombardia è 0,82.

Questo l’ultimo bollettino dell’Asrem:

– 53 i casi attualmente positivi (50 nella provincia di Campobasso, 3 in quella di Isernia e 0 di altre regioni)

– 441 sono i tamponi positivi (362 nella provincia di Campobasso, 60 in quella di Isernia e 19 di altre regioni)

– 19445 i tamponi eseguiti di cui 18008 negativi. 996 i tamponi di controllo

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 2: 2 in Malattie e 0 in Terapia Intensiva

– Sono 56 i pazienti in isolamento domiciliare (51) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e clinicamente guariti (5)

– 360 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (291 della provincia di Campobasso, 52 di quella di Isernia e 17 di altre regioni)

– 23 i pazienti deceduti con Coronavirus (16 della provincia di Campobasso, 5 di quella di Isernia e 2 di altra regione)

– 493 le visite domiciliari effettuate dalle Usca (254 Bojano, 107 Larino e 132 Venafro)

– 60 soggetti in isolamento e 0 in sorveglianza

Questa la mappa aggiornata del contagio in Molise

CAMPOBASSO 39 – PORTOCANNONE 3 – TERMOLI 2 – CERCEMAGGIORE 2 – BELMONTE DEL SANNIO 1 – VINCHIATURO 1 – SAN GIULIANO DEL SANNIO 1 – ROCCAVIVARA 1 – ORATINO 1 – MACCHIAGODENA 1 – ISERNIA 1 – CAMPOMARINO 1