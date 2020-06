Dopo più di un mese torna a salire il triste ‘bollettino’ delle vittime da Covid-19 in Molise. Oggi, 4 giugno, il cuore di una anziana di Agnone ricoverata nel reparto di Malattie Infettive del Cardarelli ha smesso di battere. Si tratta del 23esimo decesso con il virus Sars-Cov-2 nella nostra regione. Era più di un mese, precisamente dal 3 maggio, che in Molise non si registravano decessi per il virus. A perdere la vita oggi è stata una 91enne, contagiata del cluster della casa di riposo ‘Tavola Osca’ del paese dell’Alto Molise.

Sul fronte nuovi contagi invece va segnalato che oggi è il settimo giorno consecutivo in cui questi sono fermi a 436 (il totale dall’inizio dell’epidemia) a fronte, peraltro, di ben 307 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Gli attualmente positivi sono poco più che 120 mentre i guariti certificati ormai superano i 270. In più va rimarcato che nella giornata odierna ci sono state altre 4 guarigioni. Nello specifico hanno superato la prova del contro-tampone due cittadini di Belmonte del Sannio, uno di Isernia e uno (l’unico caso) di Guglionesi.

I ricoveri, stante il decesso della anziana donna, scendono a 2. Nel reparto di Malattie Infettive non c’è più nessuno – e questa sarebbe un’ottima notizia se non fosse la conseguenza della morte della paziente di Agnone, unica ricoverata da ieri – e restano due soli pazienti in Terapia Intensiva.

Questo l’ultimo bollettino dell’Asrem:

– 122 i casi attualmente positivi (113 nella provincia di Campobasso, 8 in quella di Isernia e 1 di altre regioni)

– 436 sono i tamponi positivi (359 nella provincia di Campobasso, 58 in quella di Isernia e 19 di altre regioni)

– 15568 i tamponi eseguiti di cui 14420 negativi. 712 i tamponi di controllo

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 2: di questi 0 è in Malattie e 2 in Terapia Intensiva (provincia di Campobasso)

– Sono 138 i pazienti in isolamento domiciliare (120) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e clinicamente guariti (18)

– 273 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (212 della provincia di Campobasso, 45 di quella di Isernia e 16 di altre regioni)

– 23 i pazienti deceduti con Coronavirus (16 della provincia di Campobasso, 5 di quella di Isernia e 2 di altra regione)

– 463 le visite domiciliari effettuate dalle Usca (246 Bojano, 92 Larino e 125 Venafro)

– 170 soggetti in isolamento e 0 in sorveglianza

Questa la mappa aggiornata del contagio in Molise

CAMPOBASSO 88 – TERMOLI 11 –PORTOCANNONE 4 – BELMONTE DEL SANNIO 3 -CERCEMAGGIORE 3 – POGGIO SANNITA 2 – ISERNIA 1 – BARANELLO 1 – CASTELLINO DEL BIFERNO 1 – CAMPOLIETO 1 – VINCHIATURO 1 – SAN GIULIANO DEL SANNIO 1 – SAN MARTINO IN PENSILIS 1 – MONTAQUILA 1 – GAMBATESA 1 – ROCCAVIVARA 1