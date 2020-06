Covid in Molise: zero casi positivi, nessun guarito ma un dimesso in più

Per il secondo giorno consecutivo il Molise non ha nuovi casi di Covid-19. Tutti negativi i 359 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore.

Come ieri, anche oggi non ci sono nuove guarigioni ma la buona notizia è che c’è un dimesso dal reparto di Malattie Infettive del Cardarelli, che ora ha dunque solo due posti letto occupati.

Virus dunque in frenata nella nostra regione. Così come in Italia, dove oggi ci sono stati 122 casi accertati di infezione, praticamente la metà di quanti se ne erano registrati ieri.

Questo l’ultimo bollettino dell’Asrem:

– 43 i casi attualmente positivi (38 nella provincia di Campobasso, 5 in quella di Isernia e 0 di altre regioni)

– 444 sono i tamponi positivi (363 nella provincia di Campobasso, 62 in quella di Isernia e 19 di altre regioni)

– 20247 i tamponi eseguiti di cui 18785 negativi. 1018 i tamponi di controllo

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 2: 2 in Malattie e 0 in Terapia Intensiva

– Sono 46 i pazienti in isolamento domiciliare (41) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e clinicamente guariti (5)

– 373 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (304 della provincia di Campobasso, 52 di quella di Isernia e 17 di altre regioni)

– 23 i pazienti deceduti con Coronavirus (16 della provincia di Campobasso, 5 di quella di Isernia e 2 di altra regione)

– 515 le visite domiciliari effettuate dalle Usca (276 Bojano, 107 Larino e 132 Venafro)

– 49 soggetti in isolamento e 0 in sorveglianza

Questa la mappa aggiornata del contagio in Molise

CAMPOBASSO 28 – ISERNIA 3 – TERMOLI 2 – CERCEMAGGIORE 2 – PORTOCANNONE 1 – BELMONTE DEL SANNIO 1 – VINCHIATURO 1 – SAN GIULIANO DEL SANNIO 1 – ROCCAVIVARA 1 – ORATINO 1 – MACCHIAGODENA 1 – CAMPOMARINO 1 – RICCIA 1