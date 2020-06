Covid Hospital, 2 i progetti inviati a Roma: uno per il Cardarelli, l’altro per il Vietri. Decide il ministro Speranza

Tutto come da pronostico, senza sorprese. Alla fine i progetti approdati sulla scrivania dei tecnici del ministero della salute sono 2. Due diverse idee di Covid Hospital, sponsorizzate una dal commissario straordinario Angelo Giustini e l’altra dal Governatore Donato Toma.

Il 17 giugno, termine ultimo per l’invio dei piani di adeguamento di strutture esistenti da trasformare in centri Covid finanziabili con denaro straordinario per l’emergenza sanitaria, dal Molise sono arrivati due progetti. Quello per il Vietri di Larino ha il sostegno di 110 sindaci, che hanno firmato compatti un documento in merito, e del Consiglio regionale, che a maggioranza nella seduta straordinaria di lunedì scorso si è espresso favorevolmente alla proposta di trasformazione in Covid Hospital del nosocomio frentano.

Il presidente della Giunta regionale tuttavia ha portato avanti una alternativa, convinto – come ha già avuto modo di dichiarare – che la trasformazione del Vietri rischi di diventare una cattedrale nel deserto, sia per il cospicuo investimento a monte che per il pericolo di indebitamento ulteriore dei molisani in considerazione del deficit sanitario Anche se inizialmente i costi sono sostenuti dal Governo, in seguito graveranno sul sistema sanitario regionale.

L’idea sostenta da Toma è concentrare le cure per i malati di coronavirus al Cardarelli, come avvenuto ora. il progetto punta a spostare i reparti covid in quello che tecnicamente viene definito ex hospice, ossia il padiglione nel quale attualmente sono dislocati Oncologia e gli altri ambulatori, poco distante dall’ingresso della Facoltà di Medicina in contrada Tappino.

La palla passa ora al ministro Roberto Speranza e ai tecnici della struttura ministeriale, che dovranno valutare compatibilità col territorio e con le esigenze locali, nonchè piani di budget.