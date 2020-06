Nel giorno in cui il premier Giuseppe Conte conferma i “dati incoraggianti” sul fronte del virus, pur precisando che “non è scomparso”, il Molise mette a segno il sesto giorno consecutivo senza nessuna nuova diagnosi di positività. Sui 138 tamponi processati nelle ultime 24 ore non ci sono contagiati. I casi attualmente positivi sono 126, numero inferiore a ieri perché altre tre persone nel frattempo sono state giudicate guarite con doppio tampone.

E c’è anche un foglio di dimissioni dal reparto di Malattie infettive, dove Al momento solo un paziente è ricoverato. Un record, visto che il reparto non ha mai avuto, fin dall’inizio della epidemia, un numero di posti letto occupati da infetti Covid così basso. Restano due le persone in terapia intensiva che hanno bisogno di ossigeno e che non possono ancora lasciare il reparto salvavita. La speranza è che guariscano il più in fretta possibile.

Rispetto a ieri cresce ancora il numero dei pazienti guariti, al momento 269, quasi tutti molisani. I soggetti in isolamento domiciliare sono 172 e 0 quelli in sorveglianza attiva. Evidente la ritirata del virus anche dalla mappa aggiornata del contagio in Molise, dalla quale oggi esce anche il comune di Campochiaro.

LA MAPPA DEL CONTAGIO ATTUALE IN MOLISE

CAMPOBASSO 88 – TERMOLI 11 – BELMONTE DEL SANNIO 5 –PORTOCANNONE 4 – CERCEMAGGIORE 3 – ISERNIA 2 – POGGIO SANNITA 2 – AGNONE 1 – BARANELLO 1 –CASTELLINO DEL BIFERNO 1 – CAMPOLIETO 1 – VINCHIATURO 1 – SAN GIULIANO DEL SANNIO 1 – GUGLIONESI 1 – SAN MARTINO IN PENSILIS 1 – MONTAQUILA 1 – GAMBATESA 1 – ROCCAVIVARA 1

I NUMERI DEL BOLLETTINO ASREM DI OGGI 3 GIUGNO 2020

– 126 i casi attualmente positivi (114 nella provincia di Campobasso, 11 in quella di Isernia e 1 di altre regioni)

– 436 sono i tamponi positivi (359 nella provincia di Campobasso, 58 in quella di Isernia e 19 di altre regioni)

– 15261 i tamponi eseguiti di cui 14123 negativi. 702 i tamponi di controllo

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 43: di questi 1 sono in Malattie Infettive (0 della provincia di Campobasso e 1 della provincia di Isernia), 2 in Terapia Intensiva (provincia di Campobasso)

– Sono 142 i pazienti in isolamento domiciliare (123) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e clinicamente guariti (18)

– 269 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (211 della provincia di Campobasso, 42 di quella di Isernia e 16 di altre regioni)

– i pazienti positivi ricoverati al Neuromed, struttura privata accreditata di Pozzilli, sono tutti guariti

– 22 i pazienti deceduti con Coronavirus (16 della provincia di Campobasso, 4 di quella di Isernia e 2 di altra regione)

– 463 le visite domiciliari effettuate dalle Usca (246 Bojano, 92 Larino e 125 Venafro)

– 172 soggetti in isolamento e 0 in sorveglianza