Covid, da 6 giorni non si registrano nuovi casi. Oggi altre 7 guarigioni

Non ci sono nuovi casi positivi al Covid-19: è quanto emerso dai risultati dei 230 tamponi processati nelle ultime 24 ore. Per il sesto giorno consecutivo, dunque, in Molise restano fermi a 439 i casi totali di contagio. Con 7 nuovi guariti, i casi attualmente positivi non aumentano ma calano. Oggi sono 65.

A superare l’esame del tampone di contro-verifica che ne ha accertato l’avvenuta guarigione oggi sono stati due pazienti di Campobasso (del cluster rom), due pazienti di Poggio Sannita, e uno rispettivamente per Termoli, Cercemaggiore e Baranello. Si restringe ulteriormente la mappa dei comuni molisani con contagio (escono Poggio Sannita e Baranello). E resta ‘Covid-free’ l’ospedale Cardarelli di Campobasso.

Uno sguardo all’Italia, dove oggi i nuovi casi registrati sono stati complessivamente 303 (ieri 338) ma le vittime sono sensibilmente scese, fermandosi a 26. Da rilevare come l’80% dei contagi sia ‘appannaggio’ della Lombardia mentre sono tante le regioni che non registrano nè nuovi contagi nè nuove vittime. Tra cui appunto il Molise.

Questo l’ultimo bollettino dell’Asrem:

– 65 i casi attualmente positivi (63 nella provincia di Campobasso, 2 in quella di Isernia e 0 di altre regioni)

– 439 sono i tamponi positivi (361 nella provincia di Campobasso, 59 in quella di Isernia e 19 di altre regioni)

– 18444 i tamponi eseguiti di cui 17081 negativi. 924 i tamponi di controllo

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 0: 0 in Malattie e 0 in Terapia Intensiva

– Sono 73 i pazienti in isolamento domiciliare (65) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e clinicamente guariti (8)

– 343 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (274 della provincia di Campobasso, 52 di quella di Isernia e 17 di altre regioni)

– 23 i pazienti deceduti con Coronavirus (16 della provincia di Campobasso, 5 di quella di Isernia e 2 di altra regione)

– 493 le visite domiciliari effettuate dalle Usca (254 Bojano, 107 Larino e 132 Venafro)

– 85 soggetti in isolamento e 0 in sorveglianza

Questa la mappa aggiornata del contagio in Molise

CAMPOBASSO 34 – TERMOLI 10 – PORTOCANNONE 3 – CERCEMAGGIORE 2 – BELMONTE DEL SANNIO 1 – VINCHIATURO 1 – SAN GIULIANO DEL SANNIO 1 – SAN MARTINO IN PENSILIS 1 – GAMBATESA 1 – ROCCAVIVARA 1 – ORATINO 1 – MACCHIAGODENA 1