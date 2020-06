Coronavirus, solo 40 i positivi. Boom di guariti, tra loro 11 del cluster rom

Sono solo 40 le persone che hanno ancora il coronavirus in Molise. Un’altra giornata positiva segna infatti un aumento di guariti di ben 13 unità a fronte di nessuna nuova positività su 199 tamponi processati.

I 13 guariti di oggi arrivano da Campobasso e Portocannone. In particole sono 11 le persone appartenenti al focolaio Rom del capoluogo risultate negative all’ultimo tampone di controllo. Stesso discorso per due persone di Portocannone, paese che adesso vede un solo caso ancora positivo. Con questi dati, i guariti arrivano a quota 373 e sono oltre 9 volte superiori ai contagi attuali.

Purtroppo restano ancora 2 le persone ricoverate all’ospedale Cardarelli di Campobasso, entrambe in Malattie Infettive.

Questo l’ultimo bollettino dell’Asrem:

– 40 i casi attualmente positivi (37 nella provincia di Campobasso, 3 in quella di Isernia e 0 di altre regioni)

– 441 sono i tamponi positivi (362 nella provincia di Campobasso, 60 in quella di Isernia e 19 di altre regioni)

– 19644 i tamponi eseguiti di cui 18191 negativi. 1012 i tamponi di controllo

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 2: 2 in Malattie Infettive e 0 in Terapia Intensiva

– Sono 43 i pazienti in isolamento domiciliare (38) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e clinicamente guariti (5)

– 373 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (291 della provincia di Campobasso, 52 di quella di Isernia e 17 di altre regioni)

– 23 i pazienti deceduti con Coronavirus (16 della provincia di Campobasso, 5 di quella di Isernia e 2 di altra regione)

– 515 le visite domiciliari effettuate dalle Usca (276 Bojano, 107 Larino e 132 Venafro)

– 60 soggetti in isolamento e 0 in sorveglianza

Questa la mappa aggiornata del contagio in Molise

CAMPOBASSO 28 –TERMOLI 2 – CERCEMAGGIORE 2 – PORTOCANNONE 1 – BELMONTE DEL SANNIO 1 – VINCHIATURO 1 – SAN GIULIANO DEL SANNIO 1 – ROCCAVIVARA 1 – ORATINO 1 – MACCHIAGODENA 1 – ISERNIA 1 – CAMPOMARINO 1