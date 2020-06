È stata prorogata al prossimo 31 luglio l’ordinanza della Capitaneria di porto di Termoli per la realizzazione dei lavori di riparazione della condotta sottomarina del depuratore del porto.

L’ordinanza risale al 23 dicembre scorso ma a quanto pare ci sono voluti tempi molto più lunghi per completare l’opera di riparazione di una condotta che in questi anni ha rappresentato una vera spina nel fianco per Termoli e il suo mare, a causa delle numerose rotture e della dispersione di liquami, a quanto pare depurati, nei pressi della scogliera e non al largo come invece dovrebbe avvenire.

In questi giorni gli operai sono al lavoro proprio nel punto in cui la condotta viene riparata, col motopontone in acqua ben visibile dal paese vecchio e dal porto.