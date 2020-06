Il Click day rischia di essere un flop day. Il sistema informatico Mo.sem, infatti, stamattina (12 giugno) è irraggiungibile come mostra la foto, scattata alle 9.45. La segnalazione da parte di un utente, il termolese Francesco Moliterno, che da stamattina ha provato a connettersi al sito ma è stato tutto vano. Ma sono in tanti a segnalare il disservizio che è una vera e propria sciagura per le piccole e medie imprese molisane.

‘Sito non raggiungibile’, proprio oggi che alle 10 scatterà il fatidico ‘click day’, quello che tanti imprenditori attendono per candidarsi ad ottenere un finanziamento a fondo perduto. Ma la velocità in questo caso è tutto, perchè a spuntarla sarà chi prima arriva.

I 21 milioni di euro non saranno infatti per tutti, nonostante in tanti abbiano invocato proprio questo, oltre a una proroga stante – anche – i problemi tecnici della piattaforma che gli utenti hanno ben compreso già in fase di pre-caricamento della domanda.

Il Governatore Toma, da parte sua, proprio ieri ha detto che la proroga non ci sarebbe state perchè non sarebbe stato giusto, dato che 5mila imprese avevano già caricato la propria domanda.

All’ira degli imprenditori, si aggiunge quella del Pd. La consigliera regionale Micaela Fanelli fa sapere che sta presentando in questi minuti un’interrogazione urgente al Presidente Donato Toma. Si preannuncia un giornata calda.