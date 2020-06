Ben 28 multe, con 121 punti in meno sulle patenti e un totale di 3851 euro di multe. Questo solo a Campobasso in due giorni per uso del cellulare alla guida. Sulle statali di Campobasso, Termoli e dintorni cifre superiori, ma considerando anche il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza.

Infatti nei giorni scorsi, la Sezione di Polizia Stradale di Campobasso ha effettuato dei controlli in borghese per beccare chi si ostina a utilizzare il cellulare mentre guida, pratica vietata dal codice della strada e particolarmente pericolosa, nonché una delle principali cause di incidenti e investimenti mortali anche negli ultimi tempi.

“È stato infatti accertato – afferma la Polstrada – che l’utilizzo del cellulare alla guida riduce notevolmente i tempi di reazione del conducente ad eventi inaspettati, quali ad esempio, frenate improvvise ed attraversamento di pedoni”.

In due giorni di controlli a Campobasso sono state contestate ben 28 infrazioni al Codice della Strada con multe pari a 3.851 euro totali. Agli automobilisti responsabili sono stati tolti 121 punti sulle patenti di guida, tutti per il medesimo motivo: utilizzo del cellulare alla guida.

Le pattuglie della Sezione Polizia Stradale di Campobasso e del dipendente Distaccamento di Termoli sono state impegnate anche sulle principali strade statali della provincia. Durante i controlli sono state riscontrate 54 infrazioni al Codice della Strada, oltre che per l’uso dei cellulari alla guida, anche per il mancato uso delle cinture di sicurezza.

In totale si sono registrati 180 punti tolti dalle patenti di guida e multe totali pari a 6.231 euro.