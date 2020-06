Un cartello che invita a non lasciare le deiezioni canine sui marciapiedi e le aiuole di via Udine sta scatenando una polemica nel quartiere della zona di Porticone.

Si tratta di un avviso con tanto di divieto con l’immagine di un cane che deposita gli escrementi a terra. Quindi la scritta che indica a non lasciare le deiezioni in giro e piuttosto di raccoglierle e usarle come fertilizzanti nei giardini dei proprietari dei cani.

“È un cartello molto offensivo e non cita alcun riferimento di legge” afferma una residente che come altri si è lamentata del cartello. Qualcuno ha anche pensato che fosse stato il Comune ad apporlo ma non è così.

“Se vuoi che io raccolgo gli escrementi del cane dove hai posto il cartello ci metti anche un cestino. Devi offrirmi i servizi poiché non posso dire al mio cane che deve trattenere i bisogni visto che il primo cestino lo trovi sul lungomare” è il pensiero di alcuni residenti.

Intanto della questione è stata informata la Polizia Locale ed è probabile che il cartello, chiaramente abusivo, venga rimosso.