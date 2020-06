Carne, sangue e fuoco: la festa del corpus Domini

di don Mario Colavita

La festa del Corpus Domini, del corpo e Sangue del Signore Gesù, vuole aiutarci a confermare la fede creduta e celebrata.

Per il credente l’eucarestia è la presenza di Cristo che si fa dono, amore, condivisione, fraternità.

Non si capisce l’eucarestia se non si accetta di essere amati da Dio. Dio incarnato si fa corpo e sangue per aprirci la strada al suo amore misericordioso.

Il cuore della Chiesa batte con i palpiti del pane e del vino in questi battiti è racchiusa la forza dell’agire della Chiesa.

L’eucarestia non è una santa reliquia da venerare, baciare e contemplare è veramente corpo dato e sangue versato per la nostra salvezza.

I padri della chiesa ci insegnano il linguaggio dell’eucarestia. In quelle parole vi è la fede creduta, celebrata e testimoniata.

Uno dei nomi attribuiti al pane eucaristico per i Padri è farmaco di immortalità, carbone ardente, pane degli angeli, vincolo di carità.

C’è una bellissima poesia di Efrem il Siro, del IV secolo, in cui si parla dell’eucarestia come del carbone ardente, nel fuoco vi è la forza dello spirito che sana, purifica. Ricordando il profeta Isaia della sua visione di Dio tre volte santo, Efrem evoca l’immagine del fuoco che brucia nel carbone, è l’eucarestia che brucia della forza dello Spirito Santo: “Nel tuo pane si nasconde lo Spirito, che non può essere consumato; nel tuo vino c’è il fuoco, che non si può bere. Lo Spirito nel tuo pane, il fuoco nel tuo vino: ecco una meraviglia accolta dalle nostre labbra. Il serafino non poteva avvicinare le sue dita alla brace, che fu avvicinata soltanto alla bocca di Isaia; né le dita l’hanno presa, né le labbra l’hanno inghiottita; ma a noi il Signore ha concesso di fare ambedue cose. Il fuoco discese con ira per distruggere i peccatori, ma il fuoco della grazia discende sul pane e vi rimane. Invece del fuoco che distrusse l’uomo, abbiamo mangiato il fuoco nel pane e siamo stati vivificati”.

Nel vangelo di Giovanni Gesù è duro con i discepoli per aiutarli a comprendere il dono del suo corpo e del suo sangue perché chi mangia la sua carne e beve il suo sangue ha la vita eterna.

Il linguaggio del vangelo di Giovanni si appella ai verbi della tavola non sono altro che i verbi della fede. Mangiare, masticare sono verbi che dicono la fede il credere, senza siamo perduti perché non capiamo più il segno dell’amore e l’amore dei segni.

Se credi, prima di tutto alle parole di Gesù e poi mangi la carne (l’eucarestia), la lasci entrare in te. Cosa succede? Che vivi di lui, vivi da lui, entri in lui, sei intimo. In questo modo si rinnova la vita.

Non so, se in questi giorni i cristiani che si lamentavano del digiuno eucaristico, possono gioire del celebrare in sicurezza la bellezza dell’eucarestia. Una cosa è certa senza il corpo di Gesù siamo più che ignoranti di Dio, devozioni e preghiere non ci aiuteranno a dare ragione e conferma dell’amore incarnato.

Uno dei maggiori cantori degli inni eucaristici è San Tommaso d’Aquino un genio della teologia ma anche un devoto all’amore che si fa pane spezzato e vino versato.

Nel suo celebre inno adoro te devote canta: Oh Gesù, che velato ora ammiro,

Prego che avvenga ciò che tanto bramo, Che, contemplandoTi col volto rivelato, A tal visione io sia beato della Tua gloria.