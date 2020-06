L’ospedale Cardarelli di Campobasso, l’unico centro per pazienti Covid del Molise, non ha più ricoverati. Con le dimissioni avvenute oggi dell’ultimo positivo in Malattie Infettive, uno dei 9 dichiarati guariti dal bollettino odierno, non ci sono più pazienti con il virus nel nosocomio del capoluogo.

Mentre altrove, purtroppo, nuovi focolai tornano a agitare le acque lasciando intravedere una possibile ripresa della Sars – Cov 2, in Molise le cose sembrano andare per il verso giusto. Sono 11 i pazienti guariti nelle ultime 24 ore, a fronte di nessun nuovo caso di contagio. Gli attuali positivi sono solo 26, 22 residenti in provincia di Campobasso e 4 in provincia di Isernia. Complessivamente i pazienti finora guariti dal Covid sono 395, i deceduti sono sempre fermi a 23.

Solo 11 i Comuni nei quali ci sono ancora persone contagiate, ma è un numero che si riduce di giorno in giorno. A Termoli due ancora da dichiarare guariti, entrambi in buone condizioni. Con la guarigione di diversi rom della comunità campobassana, il numero dei positivi attuali nel capoluogo è sceso a 14. Solo 3 a Isernia, e uno nei comuni di Cercemaggiore, Vinchiaturo, San Giuliano del Sannio, Portocannone, Roccavivara, Oratino, Macchiagodena e Monacilioni.

Questo l’ultimo bollettino dell’Asrem:

– 26 i casi attualmente positivi (22 nella provincia di Campobasso, 4 in quella di Isernia e 0 di altre regioni)

– 445 sono i tamponi positivi (364 nella provincia di Campobasso, 62 in quella di Isernia e 19 di altre regioni)

– 21165 i tamponi eseguiti di cui 19463 negativi. 1068 i tamponi di controllo

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 0

– Sono 26 i pazienti in isolamento domiciliare (35) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e clinicamente guariti (2)

– 395 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (325 della provincia di Campobasso, 53 di quella di Isernia e 17 di altre regioni)

– 23 i pazienti deceduti con Coronavirus (16 della provincia di Campobasso, 5 di quella di Isernia e 2 di altra regione)

– 517 le visite domiciliari effettuate dalle Usca (276 Bojano, 107 Larino e 134 Venafro)

– 42 soggetti in isolamento e 0 in sorveglianza

Questa la mappa aggiornata del contagio in Molise

CAMPOBASSO 14 – ISERNIA 3 – TERMOLI 2 – CERCEMAGGIORE 1 – PORTOCANNONE 1 – VINCHIATURO 1 – SAN GIULIANO DEL SANNIO 1 – ROCCAVIVARA 1 – ORATINO 1 – MACCHIAGODENA 1 – MONACILIONI 1