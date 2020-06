Cane precipita in una gola montana, soccorso dai Vigili del Fuoco

Era ruzzolato accidentalmente in una forra che, per fortuna, era asciutta. Una brutta disavventura per un cagnolino ieri a San Polo Matese. Provvidenziale l’intervento di una squadra di Vigili del Fuoco del comando provinciale di Campobasso che, nel tardo pomeriggio di ieri 20 giugno, hanno recuperato l’animale finito accidentalmente nella gola.

La chiamata al 115 è arrivata da alcuni cacciatori, proprietari del cane che, fortunatamente, è stato tratto in salvo e non ha riportato ferite importante. Il tutto é avvenuto in una gola montana, nei boschi delle colline matesine nel territorio del comune di San Polo Matese.