Campobasso, Candellori primo confermato: in caso di C, per lui pronto un biennale

Kevin Candellori vestirà la maglia del Campobasso anche nella prossima stagione. La mezzala è la primissima conferma nella tana dei Lupi. Per lui c’è un discorso chiaro e ambizioso: la firma sul contratto arriverà a giorni e riguarderà un contratto annuale in caso di serie D. Ma c’è di più: nell’ipotesi in cui si dovesse salire di categoria è pronto per lui un bel biennale fresco fresco. Una grande fiducia della società nel giocatore, non c’è che dire.

E se l’è pure meritata. Fino allo stop forzato aveva messo insieme 26 presenze, cioè non ne ha saltata una. All’attivo anche 4 gol, gli ultimi due contro il Tolentino, una doppietta deliziosa per il poker finale ai danni dei marchigiani.

Ventiquattro anni, di Castorano (provincia di Ascoli), ha svolto quasi tutti i ruoli, gli mancava solo il portiere… Scherzi a parte, si è messo a completa disposizione di mister Cudini che l’ha utilizzato in almeno tre zone diverse del campo: terzino destro in caso di necessità, mezzala che è il suo ruolo naturale e trequartista a ridosso delle punte. Può fare tranquillamente pure l’esterno alto. Insomma, una garanzia di dinamismo con spiccato senso del gol. Non a caso, qualche mese lo avevamo definito il ‘tuttocampista’ rossoblù.

Con Bontà e Brenci ha formato un trio di centrocampo affidabile, tanto da guadagnarsi la stima della piazza con il passare delle giornate. Con i due compagni di reparto ha in comune, oltre alla qualità e alla corsa, quel ‘vizietto’ sotto porta che ha dato una mano incredibile alla rimonta dei Lupi. Stoppata, purtroppo, sul più bello.

Ma l’impressione è che si possano e si vogliano scrivere ancora tante pagine insieme: il presidente Mario Gesuè ha voluto così blindare il primo tassello, ambito da diverse formazioni sia di categoria superiore che di quarta serie. “Di lui non possiamo fare a meno” ha detto chiaro e tondo. E i tifosi apprezzano.

Foto Ss Campobasso Calcio