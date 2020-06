Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, hanno temuto il peggio per le persone a bordo di un’auto che si è ribaltata per cause che sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine: una madre con le tre figlie. Sono uscite tutte fortunatamente illese dall’incidente che è avvenuto intorno alle 18 di ieri pomeriggio – 23 giugno – in contrada Foce a Campobasso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente i sanitari con l’ambulanza del 118 e i vigili del fuoco del Comando provinciale del capoluogo che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’autovettura.

Sul posto anche i vigili urbani che hanno provveduto a regolare il traffico e a svolgere i rilievi per accertare le cause del sinistro che si sarebbe potuto trasformare in tragedia. Per la mamma e le sue tre bambine solo tanto spavento e una disavventura da dimenticare al più presto.