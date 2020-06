Buon compleanno alla bella Armida

Oggi, 18 giugno 2020, il sole sorga alto nel cielo come nel tuo domani: Splendente come i tuoi occhi, Ardente come il tuo temperamento, Radioso come il tuo Sorriso..!

Ti Auguriamo tanta Felicità, serenità d’animo ma sopratutto che tu possa vivere tante bellissime Emozioni, per almeno altri 50 Anni!!!

Con Immenso affetto la tua famiglia, Tua Madre, i tuoi Fratelli, le tue Cognate e i tuoi Nipoti.

Tantissimi AUGURI per il tuo 50esimo Compleanno o se preferisci:

2600 settimane, 18000 giorni, 438000 ore..!!

Ti Vogliamo Bene