Giornata che segna probabilmente un importante punto di svolta per il Molise in tema di emergenza coronavirus. Per la prima volta dopo oltre 3 mesi non ci sono più ricoverati in ospedale per covid-19. La notizia tanto attesa è arrivata in queste ore, col trasferimento in altri reparti delle ultime due persone che erano ancora positive fino a ieri e che sono state dichiarate guarite dal coronavirus, pur rimanendo ricoverate in altri reparti.

Ma non è l’unica ottima notizia di oggi 12 giugno perché si contano ben 24 guariti, 20 dei quali del cluster Rom di Campobasso che tanto aveva fatto penare nelle scorse settimane. A questi vanno aggiunti un altro cittadino del capoluogo, un cittadino di Cercemaggiore e il 60enne di Portocannone finora in Terapia Intensiva, ma che oggi come detto è stato dimesso dal reparto salvavita sebbene ancora in ospedale.

In questo modo il numero degli attuali positivi scende finalmente sotto quota 100 e in particolare è a 97. I guariti sono schizzati invece a oltre 300 (307, mentre ieri erano 283). Non si registrava un numero di attuali positivi inferiore alle tre cifre dal 27 marzo scorso. Sembra passato un secolo, in mezzo c’è stato uno degli eventi più sconvolgenti che si ricordino.

I 351 tamponi processati nelle ultime ventiquattro ore hanno confermato un trend che, fatta eccezione per un paio di giorni, vede il Molise da tempo fermo con il numero delle nuove infezioni, che restano 439 dall’inizio dell’epidemia.

Questo l’ultimo bollettino dell’Asrem:

– 97 i casi attualmente positivi (93 nella provincia di Campobasso, 3 in quella di Isernia e 1 di altre regioni)

– 439 sono i tamponi positivi (361 nella provincia di Campobasso, 59 in quella di Isernia e 19 di altre regioni)

– 17630 i tamponi eseguiti di cui 16326 negativi. 865 i tamponi di controllo

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 0: sia in Malattie che in Terapia Intensiva

– Sono 109 i pazienti in isolamento domiciliare (97) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e clinicamente guariti (12)

– 307 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (241 della provincia di Campobasso, 50 di quella di Isernia e 16 di altre regioni)

– 23 i pazienti deceduti con Coronavirus (16 della provincia di Campobasso, 5 di quella di Isernia e 2 di altra regione)

– 489 le visite domiciliari effettuate dalle Usca (251 Bojano, 107 Larino e 131 Venafro)

– 165 soggetti in isolamento e 0 in sorveglianza

Questa la mappa aggiornata del contagio in Molise

CAMPOBASSO 64 – TERMOLI 11 – PORTOCANNONE 3 – CERCEMAGGIORE 3 – BELMONTE DEL SANNIO 1 – POGGIO SANNITA 1 – BARANELLO 1 – VINCHIATURO 1 – SAN GIULIANO DEL SANNIO 1 – SAN MARTINO IN PENSILIS 1 – GAMBATESA 1 – ROCCAVIVARA 1 – ORATINO 1 – MACCHIAGODENA 1