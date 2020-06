Bonificata un’area di Montenero di Bisaccia vicina al fiume Trigno. Lo rende noto il Comune in un post Facebook.

“A seguito di un’azione coordinata e portata a termine nella giornata di giovedì 11 giugno dalla Polizia Locale di Montenero di Bisaccia e dagli uffici del Demanio, è stata bonificata e messa in sicurezza una zona del territorio comunale situata a destra del fiume Trigno e che riguarda in particolare l’area della vecchia struttura adibita alla realizzazione di inerti.

Nello specifico è stata perimetrata con una recinzione tutta la zona demaniale oggetto di un abbandono di rifiuti, alcuni dei quali sono stati classificati di natura speciale”.

Sempre il Comune rende noto che “nei prossimi giorni, sempre nella stessa zona, saranno inoltre posizionate alcune foto-trappole, con i relativi cartelli informativi, al fine di scoraggiare eventuali futuri malintenzionati.

Anche in questo caso, come accaduto in precedenti circostanze, è stato condotto un lavoro lungo e meticoloso sia per ricercare i possibili autori di questi gesti, che per recintare e bonificare l’area interessata.

Ricordiamo che nel nostro Comune, nel 2019, sono stati elevati 52 verbali nei confronti di altrettanti trasgressori per illeciti ambientali”.