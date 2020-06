Covid, la discesa continua. Nessuna nuova diagnosi, i contagi attuali sono fermi a 26

Invariati, rispetto a ieri, i numeri del Covid in Molise. Non sono state riscontrate nuove diagnosi di positività su 160 tamponi processati nelle ultime 24 ore. Il numero dei positivi in Molise è fermo a 26, un dato basso e confortante. Nessun nuovo ricovero in ospedale, dove il reparto di Infettive come quello di Terapia Intensiva restano Covid Free. Questo il quadro di oggi, sabato 27 giugno sulla situazione dell’epidemia da coronavirus in Molise

Questo l’ultimo bollettino dell’Asrem:

– 26 i casi attualmente positivi (22 nella provincia di Campobasso, 4 in quella di Isernia e 0 di altre regioni)

– 445 sono i tamponi positivi (364 nella provincia di Campobasso, 62 in quella di Isernia e 19 di altre regioni)

– 21325 i tamponi eseguiti di cui 19463 negativi. 1074 i tamponi di controllo

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 0

– Sono 26 i pazienti in isolamento domiciliare (35) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e clinicamente guariti (2)

– 395 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (325 della provincia di Campobasso, 53 di quella di Isernia e 17 di altre regioni)

– 23 i pazienti deceduti con Coronavirus (16 della provincia di Campobasso, 5 di quella di Isernia e 2 di altra regione)

– 517 le visite domiciliari effettuate dalle Usca (276 Bojano, 107 Larino e 134 Venafro)

– 32 soggetti in isolamento e 0 in sorveglianza

Questa la mappa aggiornata del contagio in Molise – Oggi non ci sono nuovi guariti

CAMPOBASSO 14 – ISERNIA 3 – TERMOLI 2 – CERCEMAGGIORE 1 – PORTOCANNONE 1 – VINCHIATURO 1 – SAN GIULIANO DEL SANNIO 1 – ROCCAVIVARA 1 – ORATINO 1 – MACCHIAGODENA 1 – MONACILIONI 1