Il gruppo politico Termoli Bene Comune – Rete della sinistra ha protocollato una nota al sindaco per chiedere di accelerare le procedure per l’approvazione del Bilancio consuntivo del Comune di Termoli. Tuttavia non ha ottenuto risposte e ora stigmatizza i ritardi su questo importante documento che il Consiglio comunale dovrà approvare.

“È ormai certo che sarà abbondantemente sforato il termine di legge (ordinariamente il 30 aprile, spostato quest’anno al 30 giugno a causa della pandemia) per l’approvazione da parte del Consiglio comunale di Termoli del rendiconto 2019” si legge in una nota del gruppo politico.

“Si tratta non solo di un segnale di carenze nel funzionamento del Settore finanze e fiscalità locale, ma specialmente di un grave inadempimento normativo, con conseguenze negative specifiche sull’amministrazione comunale e sui cittadini”.

Per questa ragione, la consigliera comunale Marcella Stumpo lo scorso 16 giugno ha protocollato al Comune una nota rivolta al sindaco, al vicesindaco, all’assessore al bilancio, al segretario generale ed alla vicesegretaria e dirigente del Settore finanze e fiscalità locale, nella quale esorta i destinatari ad “accelerare il più possibile gli adempimenti ancora mancanti per portare in Consiglio il rendiconto 2019, contenendo in tal modo gli effetti negativi, richiamati nella nota, conseguenti al ritardo. A distanza di una settimana dalla consegna della nota, non ottenendo alcun riscontro, né diretto, né indiretto, ci sembra doveroso renderla pubblica”.