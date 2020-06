Benedizione apostolica di Papa Francesco per le comunità di Montemitro e San Felice del Molise

Una grande gioia per un dono di grazia ricevuto direttamente da Papa Francesco. Si tratta della benedizione apostolica che il Santo Padre ha impartito alle comunità di Montemitro e di San Felice del Molise.

Con un post su Facebook il parroco, padre Angelo Gabriele Giorgetta ha annunciato con entusiasmo la comunicazione del Vaticano che segue l’udienza privata dei giorni scorsi tra Papa Francesco, il vescovo, Gianfranco De Luca, don Benito Giorgetta e padre Luigi Russo.

“È arrivato un Dono inaspettato: avendo scritto due righe al Papa per una semplice Benedizione ai miei parrocchiani (pensavo a chi soffre in questi tempi così difficili) e avendo consegnato la lettera a don Benito Giorgetta, che lo ha incontrato e che ringrazio di cuore, non pensavo a una risposta così semplice, profonda e commovente”. Due giorni dopo l’udienza il segretario personale del Papa ha infatti contattato due volte padre Angelo per ringraziarlo dei doni e dei prodotti tipici ricevuti e per chiedere notizie sulle due parrocchie di minoranza linguistica croata.

“Grazie Francesco, – aggiunge padre Angelo – nostro PAdre e PAstore, perché nel tuo grande cuore hai anche un angoletto per i nostri piccoli paesini, dove con grande gioia rinnoviamo le nostre preghiere per Lei. Rincuorati e incoraggiati da così grande gesto, come segno di grande affetto allego a questo messaggio le poesie dedicate al momento di preghiera e riflessione del 27 marzo 2020 in piazza San Pietro e a San Timoteo, il cui Corpo è stato accolto lo scorso gennaio Roma, inviate al Papa con la lettera…”.

Di seguito il testo le due benedizioni al parroco e alle comunità:

“Imparto di cuore la Benedizione Apostolica al Parroco Don Angelo Giorgetta e all’intera Comunità della Chiesa di Santa Lucia Vergine e Martire in Montemitro e invoco su tutti nuova effusione di grazie celesti e la materna protezione della Beata Vergine Maria. Francesco”.

“Imparto di cuore la Benedizione Apostolica al Parroco Don Angelo Giorgetta e all’intera Comunità della Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli in San Felice del Molise e invoco su tutti nuova effusione di grazie celesti e la materna protezione della Beata Vergine Maria. Francesco”.