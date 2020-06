Quad per il controllo delle spiagge, droni per vigilare sugli assembramenti. Da oggi 15 giugno è attivo sulle spiagge libere di Campomarino Lido il servizio di salvamento. Lo assicurerà anche quest’anno l’associazione Società Nazionale di Salvamento sezione di Guardialfiera del Direttore Nicola Fratangelo.

L’associazione è presente con 4 postazioni nell’area demaniale marittima del Comune di Campomarino e assicurerà diversi servizi: vigilanza in mare e sulla costa Nord e Sud di Campomarino, soccorso e salvataggio medio/lungo raggio di chi è in procinto di annegare o comunque in difficoltà coi natanti. Il servizio sarà assicurato tutti i giorni – festivi compresi – dalle 8,30 alle 19 e garantirà anche spiagge cardioprotette.

Ma l’associazione prevede anche un servizio aggiuntivo con messa a disposizione dei propri volontari in ausilio alla polizia locale, in collaborazione anche con altre associazioni in orari dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 tutti i giorni dal 15 giugno al 15 settembre con vigilanza dinamica e con mezzo idoneo, nei tratti di spiaggia libera dove è presente una postazione di salvataggio. Questi volontari opereranno allo scopo informativo e come deterrente deterrente ad evitare assembramenti anti Covid-19.

Inoltre i volontari avranno a disposizione di un Quad adibito al controllo e a supporto dei bagnini di salvataggio con vigilanza dinamica oltre che droni e “pilota in aree critiche” per l’eventuale controllo anti assembramento sulle spiagge e per missioni finalizzate alla sicurezza della balneazione.

La Società Nazionale di Salvamento ha elaborato inoltre un “Corso di Aggiornamento gratuito alla Normativa Covid-19 per Bagnini di Salvataggio SNS”.

Un corso che ha generato le necessarie competenze, che potranno essere utilizzate nelle attività di tutoraggio e vigilanza sulle spiagge e che consentiranno un eventuale interscambio di ruoli tra il Bagnino in postazione ed il Bagnino “tutor” sulla spiaggia.

Gli argomenti del corso erano: Batteri e Virus: Patologie indotte – Il Coronavirus e la Covid-19; Igiene delle persone e delle Aree di Balneazione; Prevenzione – Salvataggio – Soccorso; Norme – Lavoro – Volontariato; Coronavirus: la paura e la forza.