Il sindaco di Termoli Francesco Roberti ha voluto nuovamente rispondere al centrosinistra che l’accusa di aver modificato il bando per il servizio di salvamento sulle spiagge libere per evitare la gara e procedere all’affidamento diretto. Nella nota di replica Roberti tira in ballo il Partito Democratico e l’ex sindaco Angelo Sbrocca.

“Caro Sbrocca l’ira, la protervia e il rancore non albergano in me. È piuttosto una tua fissazione patologica, tuttavia ogni qual volta che si scoprono argomenti scottanti, come per esempio il servizio di salvamento, conoscendo la tua superficialità nel controllo dell’azione amministrativa, cerchi sempre di nascondere i misfatti con insulti ed offese gratuite come è nel tuo stile. Tanto per ricordartene una, la tua amministrazione nel mese di gennaio 2019, con apposita delibera di giunta n°13 del 23 gennaio, ha fatto un bando triennale per il servizio di salvamento per le spiagge libere e con successiva determina dirigenziale n°1165 del 28 maggio 2019, è stato decretato che lo stesso bando era andato deserto. Il 12 giugno del 2019, quando tu eri ancora sindaco (Roberti era in attesa di proclamazione, ndr), il vostro segretario comunale con determina n°20 predispose un incarico diretto del servizio per 35mila euro. Circostanza che si prefigurò anche come debito fuori bilancio, uno dei tanti che hai lasciato in eredità per la tua negligenza amministrativa e per il quale la Corte dei Conti chiederà spiegazioni.

Pertanto, il servizio di salvamento con la tua amministrazione in tempo ordinario, e senza nessuna emergenza Covid-19, non è mai stato avviato se non prima della metà di giugno. Come vedi, caro Sbrocca, è proprio il caso di dire che non ne imbrocchi una”.