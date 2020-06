Auguri Alessandro Cianciosi

Caro Ale,

oggi è il giorno del tuo diciottesimo compleanno.

Di cose da dire ce ne sarebbero tante…. di tempo ne è passato….e troppo in fretta. Oggi diventi maggiorenne eppure ogni volta che ti guardo io rivedo quel bellissimo bambino biondo che sorrideva appena lo guardavi. Ridevi…come dicevo sempre io….” Con tutta la faccia”, perché la tua non era una risata, ma un’esplosione di gioia. Quella luce meravigliosa negli occhi io ancora la vedo, anche se ora i tuoi occhi sono quelli di un giovane adulto che fa progetti per il futuro. E quel futuro io ti auguro sia meraviglioso e che ti regali ogni soddisfazione. Allora dai….vola in alto come cantavi da bambino, mangiati la vita, sii coraggioso, forte, non permettere mai a nessuno di dirti che non sei ” abbastanza”. Perché tu non sei “abbastanza”, tu sei speciale e lo sei sempre stato…da quando a due anni imparavi a memoria e cantavi le canzoni insieme a me. Vivi intensamente e non accontentarti mai!Cerca il meglio…sempre! Perché tu sei il meglio…e non meriti nulla di meno di questo.

Noi..tutti noi…osserveremo il tuo volo e ti ammireremo mentre taglierai tutti i traguardi e realizzerai tutti i tuoi sogni. Ti vogliamo bene….tanto…

Buon compleanno….

Zia Pamela, zio Luigi, Samuel e Sophie ❤️