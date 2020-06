Un cantiere aperto nel cuore di Campobasso. Sono partiti i lavori di ripristino degli attraversamenti pedonali rialzati all’incrocio tra Corso Vittorio Emanuele e via Pietrunto. Il Comune ha disposto la chiusura temporanea (oltre al divieto di sosta) del primo tratto del Corso fino al termine dei lavori oltre al divieto di sosta in Villetta Flora, in piazza Vittorio Emanuele dal civico 1 al civico 10/A su entrambi i lati e in piazza Pepe nel tratto della Banca San Paolo. Per raggiungere via Pietrunto da via Mazzini è possibile transitare nel tratto di piazza Vittorio Emanuele, mentre la fermata autobus è anticipata sulla stessa Villetta Flora.

Il traffico si fa sentire: via Mazzini è ingolfata, così come viale Elena e corso Bucci. Le code in mattinata arrivavano alla stazione dei Carabinieri. Qualche disagio, un po’ di pazienza in vista del rifacimento del tratto di strada.

La pavimentazione a livello del marciapiede in betonella aveva preso il posto dell’asfalto assumendo anche la funzione di attraversamento pedonale molto più ampio nel 2016, dunque solo quattro anni fa. Ma le condizioni delle mattonelle si sono deteriorate abbastanza velocemente: già dopo qualche mese, per via del continuo e inevitabile passaggio delle auto, si sono formati avvallamenti. E quindi si sta procedendo al rifacimento.

Un’opera, quella della pavimentazione rialzata, che all’epoca costò circa 100mila euro alle casse comunali e fu criticata da più parti. Questo fu l’intervento del consigliere con delega alla mobilità, Lello Bucci: “L’obiettivo è rendere più armonico il raccordo tra l’area pedonale del Corso e quella di Piazza Prefettura e soprattutto agevolare il transito dei disabili attraverso la rimozione delle barriere parapedonali ad uso pubblicità, che costituivano un ostacolo, non solo per i diversamente abili”.

Purtroppo, l’attraversamento si è presto deteriorato, come detto, e in queste ore gli operai sono al lavoro per sistemare le parti rovinate intervenendo sul massetto sul quale poggeranno le stesse betonelle. Il sindaco Gravina, sentito sulla questione, annuncia che “abbiamo chiesto e ottenuto il ripristino in garanzia, non tiriamo fuori un euro. Le mattonelle saranno riposizionate utilizzando un altro tipo di materiale, e se si dovesse rovinare di nuovo dovranno rifare daccapo”. Un’ottima notizia, considerando il periodo. Dunque, all’amministrazione comunale l’intervento in atto non costerà nulla perché, come detto, è stato chiesto e ottenuto un intervento in garanzia.