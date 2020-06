Assessorato all’Agricoltura tacciato di inadempienze, la replica a Facciolla

Dall’Assessorato regionale all’Agricoltura non ci stanno e replicano punto su punto a quanto dichiarato pochi giorni fa dal segretario dem Vittorino Facciolla che aveva tacciato di inadempienza la struttura.

A parlare è il dottor Nicola Di Lisa, Dirigente dell’Assessorato Politiche Agricole. “L’assessorato regionale all’Agricoltura, in merito alle dichiarazioni rilasciate alla stampa dal consigliere regionale Vittorino Facciolla relative alle presunte inadempienze degli uffici regionali competenti, tiene a precisare che la struttura, nonostante le oggettive difficoltà che coinvolgono tutta la PA a causa dell’emergenza Covid, sta assolvendo ai suoi compiti e offrendo, secondo limiti e regole imposte da provvedimenti nazionali e regionali, i servizi necessari.

A conferma di ciò, si specifica che in riferimento al carburante agricolo agevolato, il numero delle ditte risultate inadempienti nel 2017 si è drasticamente ridotto negli anni successivi, compreso il 2020. E tre anni fa, è giusto ricordarlo, non si affrontava certo una emergenza epocale come questa, in cui l’ufficio Uma a Campobasso è comunque aperto al pubblico due volte a settimana (il martedì e il giovedì) e negli altri giorni è attivo in modalità smart working. Ad oggi le assegnazioni risultano essere ben 4493, un risultato significativo alla luce della fase delicata che stiamo vivendo.

Senza dimenticare, sempre riferito a questo periodo, le 170 licenze trebbiatura rilasciate e le 25 iscrizioni di nuove aziende.

Si precisa, inoltre, che per quanto riguarda l’assegnazione del carburante ai pensionati, il cambio della norma è stato deciso in occasione del Tavolo verde dalle organizzazioni agricole che ne fanno parte (Coldiretti, Cia, Confagricoltura), fatta eccezione di Copagri.

Per rispondere alle esigenze degli agricoltori la struttura ha predisposto la proroga al 31 luglio delle operazione di verifica dei consumi dell’anno 2019 (il provvedimento è disponibile sul sito del PSR Molise).

Quindi gli uffici dell’assessorato, nel pieno rispetto delle normative vigenti, sono a disposizione degli utenti secondo le nuove modalità e previa richiesta di appuntamento. Tale modalità è stata messa a disposizione anche dei CAA, che possono essere delegati dagli agricoltori per le questioni legate al gasolio, ed è attiva pure la modalità di invio telematico della documentazione per PEC.

Infine per quanto riguarda la mancata profilazione degli agricoltori, si precisa che gli agricoltori hanno i profili gestiti nei fascicoli aziendali registrati sul Sian da oltre venti anni e ci sono protocolli operativi di interscambio dati attivi, che utilizzano ormai da oltre due anni senza disservizi.

A tal fine lo scorso anno è stata approvata una delibera di giunta regionale per completare la fase operativa, con l’auspicio di chiudere tale procedura entro l’anno, in modo da consentire di velocizzare e migliorare il sistema.

Gli sforzi compiuti dalla struttura in questi mesi – concludono dall’Assessorato – non sono stati indifferenti, la speranza è che, compatibilmente con il superamento dell’emergenza sanitaria, si possa tornare presto a pieno regime”.