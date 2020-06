Il segretario dem Vittorino Facciolla tuona contro l’Assessorato regionale all’Agricoltura e in particolare fa rilevare come gli uffici siano chiusi e gli imprenditori abbandonati a se stessi.

“Il 30 giugno, ovvero fra soli 6 giorni, scadono i termini per l’assegnazione del carburante agricolo e gli imprenditori molisani sono sull’orlo della disperazione.

La Regione, in particolare l’assessorato all’Agricoltura, non consente loro di poter accedere agli uffici perché non si è provveduto né alla sanificazione degli stessi né sono stati installati i presìdi di sicurezza in base alle normative post Covid.

Inoltre è ormai certo che non sarà assegnato carburante agricolo a chi non ha più i requisiti soggettivi e se questo da un lato può avere un senso logico dall’altro invece taglia fuori, indiscriminatamente, un gran numero di nostri corregionali che invece potrebbero ancora dare il loro contributo alla filiera agricola molisana.

Inoltre – prosegue il consigliere regionale del Pd – mi chiedo che fine abbia fatto la procedura di informatizzazione dei sistemi di profilazione dei nostri imprenditori agricoli che avevo posto in essere due anni fa e che si stava per concludere. La risposta è chiara: è ferma.

E ancora oggi alcune attività devono essere espletate attraverso la consegna da parte degli agricoltori, del libretto manuale. Nel 2020!

L’attività dell’assessorato è ai minimi storici e, se ancora qualcosa si muove, è solo per lo straordinario senso di responsabilità e l’abnegazione dei dipendenti che, a quanto pare, in questi giorni, pur di garantire i servizi di assistenza agli utenti, sono disposti ad incontrarli al di fuori degli uffici.

Non ci sono parole per descrivere il senso di profondo rammarico che provo quando penso all’ambito dell’Agricoltura che dovrebbe essere ed era uno dei motori trainanti di questa regione e che ora si trova ad essere fanalino di coda costretto a mendicare per avere i servizi che gli spettano di diritto”.