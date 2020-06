Angelo Trivisonno nominato coordinato provinciale Associazione Autonomi e Partite Iva

Angelo Trivisonno è stato nominato coordinato provinciale Campobasso Associazione Autonomi e Partite Iva.

“Da libero professionista – ha affermato Trivisonno – voglio mettermi a disposizione di una delle categorie che stanno affrontando la crisi dovuta alla pandemia da Covid-19 per il bene sociale e per la ripresa del tessuto produttivo della provincia di Campobasso”.

Il programma dell’Associazione punta sull’abolizione totale del minimale Inps e l’abolizione totale della tassazione per le piccole Partite Iva (fino a 100mila euro), l’incentivo alla competitività: «tutti i dipendenti dei titolari di Partita Iva con un fatturato annuo fino a 2 milioni di euro (quindi fino alle microimprese secondo l’identificazione della Direttiva Comunitaria) hanno la facoltà di autoridursi la retribuzione fino a un massimo del 20% del CCNL per permettere all’impresa di essere maggiormente competitiva”.

L’associazione propone anche “attenzione alla sanatoria dei debiti iscritti a ruolo: le piccole Partite Iva, fino a 100mila euro, e la micro impresa fino a 350mila euro, possono chiudere la posizione debitoria nei confronti degli Enti entro i limiti di 200mila euro e della somma capitale pagando le prime il 10% e le seconde il 30% della somma capitale iscritta a ruolo. Il pagamento potrà essere effettuato anche con una rateizzazione in 18 mesi con una maggiorazione di interessi del 1% su base annua. Con il pagamento della prima rata, eventuali procedure penali decadono. Per tutte le altre categorie di Partite Iva, nonché per i debiti iscritti a ruolo eccedenti 200mila euro, la sanatoria potrà essere svolta con il pagamento del 50% della somma capitale iscritta a ruolo, fermo restando la rateizzazione secondo i criteri già esistenti e con interessi al 1% su base annua.

Sotto la lente anche i temi della Flat Tax, della compensazione dei debiti-crediti, l’abolizione del Durc per i titolari di Partite Iva che non hanno personale assunto alle proprie dipendenze, l’abrogazione delle norme che prevedono la responsabilità solidale tra committente e appaltatore e l’abolizione della norma sugli accertamenti fiscali “prima paghi e poi ti difendi” affinché chi decide di impugnare una cartella esattoriale o un atto esecutivo non dovrà pagare prima che sia intervenuta la sentenza definitiva. E ancora molti altri punti del programma pensato per difendere i titolari di Partita Iva”.