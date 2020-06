Anche oggi 9 giugno sale, seppur di poco, il numero dei positivi al nuovo coronavirus in Molise a fronte di 200 tamponi processati. Ieri due nuovi casi (tra cui il primo ad Oratino) dopo 10 giorni di contagi zero, oggi un caso in più. Si tratta di un cittadino di Macchiagodena rientrato però da fuori regione. C’è anche un guarito a Campolieto (che esce dalla mappa dei comuni con contagi) ed è di stamane la notizia che l’unico caso attualmente positivo ad Isernia è da qualche ora ufficialmente guarito (sebbene la mappa rechi ancora 1 caso).

I dati di oggi cambiano dunque di poco la situazione complessiva. Come ieri, gli attualmente positivi restano 120 e i guariti dall’inizio dell’epidemia sono 276 (ieri 275). Stabili anche i ricoveri che restano solo due in Terapia Intensiva. Nel reparto di Malattie infettive invece da giorni non c’è più nessuno.

Questo l’ultimo bollettino dell’Asrem:

– 120 i casi attualmente positivi (113 nella provincia di Campobasso, 6 in quella di Isernia e 1 di altre regioni)

– 439 sono i tamponi positivi (361 nella provincia di Campobasso, 59 in quella di Isernia e 19 di altre regioni)

– 16611 i tamponi eseguiti di cui 15407 negativi. 765 i tamponi di controllo

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 2: di questi 0 in Malattie e 2 in Terapia Intensiva (provincia di Campobasso)

– Sono 137 i pazienti in isolamento domiciliare (118) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e clinicamente guariti (19)

– 277 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (215 della provincia di Campobasso, 46 di quella di Isernia e 16 di altre regioni)

– 23 i pazienti deceduti con Coronavirus (16 della provincia di Campobasso, 5 di quella di Isernia e 2 di altra regione)

– 484 le visite domiciliari effettuate dalle Usca (251 Bojano, 104 Larino e 129 Venafro)

– 168 soggetti in isolamento e 0 in sorveglianza

Questa la mappa aggiornata del contagio in Molise

CAMPOBASSO 86 – TERMOLI 11 – PORTOCANNONE 4 – CERCEMAGGIORE 4 – BELMONTE DEL SANNIO 3 – POGGIO SANNITA 1 – BARANELLO 1 – CASTELLINO DEL BIFERNO 1 – VINCHIATURO 1 – SAN GIULIANO DEL SANNIO 1 – SAN MARTINO IN PENSILIS 1 – MONTAQUILA 1 – GAMBATESA 1 – ROCCAVIVARA 1 – ORATINO 1 – MACCHIAGODENA 1