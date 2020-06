MARTEDI’ 30 Tempo stabile e soleggiato per l’ultimo giorno del mese. Al mattino cielo limpido e solo qualche debole velatura pomeridiana. Temperature sopra la media anche fino a 35 gradi in basso Molise grazie all’anticiclone africano che sta invadendo l’Italia e che farà sentire i suoi effetti ancora per parecchi giorni.

MERCOLEDI’ 1 Quasi una fotocopia del giorno precedente anche per questo primo giorno del mese di luglio: il tempo sarà soleggiato ovunque anche se nella città di Isernia si prevede pioggia durante il pomeriggio. Un passaggio veloce di nuvole destinato a sparire nel giro di poco.

GIOVEDI ‘ 2 Una fase di tempo più instabile inizia oggi con i primi temporali che colpiranno l’alto Molise e la provincia di Isernia. La perturbazione, che si alternerà ad ampi spazi di sole e non dovrebbe intaccare in alcun modo il tempo bello del Molise centrale, sarà accompagnata anche da un calo termico per ora non troppo marcato. Le masse di aria più fresca che alimenteranno il vortice ciclonico svilupperanno fenomeni piuttosto repentini e violenti