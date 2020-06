Altri 3 casi di Covid in Molise: due sono rientrati da fuori regione. E c’è un nuovo ricoverato

Dopo due giorni di contagi 0, ecco che spuntano altri 3 casi di infezione da Covid-19. Due sono cittadini con residenza ad Isernia ma rientrati da fuori regione, uno invece è un anziano di Riccia ed è attualmente ricoverato nel reparto di Malattie infettive, peraltro con il femore rotto.

Quanto a quest’ultimo caso, c’è da dire che l’uomo al momento dell’ingresso in ospedale – a causa della rottura dell’arto – è stato sottoposto a tampone, come prassi vuole. L’esame ha dato riscontro positivo per una infezione già contratta probabilmente dal paziente tempo fa. Pertanto nei prossimi giorni il paziente sarà nuovamente sottoposto a tampone per valutare se è in via di guarigione. Da ricordare come a Riccia da tempo non si registravano più contagi, in quella che era stata una delle prime ‘zone rosse’ della regione.

Quanto ai positivi di Isernia, si rileva come la cittadina pentra – giorni fa dichiarata ‘Covid-free’ – è tornata ad avere 3 contagi e tutti relativi a cittadini rientrati da fuori regione se non dall’estero.

Dunque attualmente il Molise, con l’esito dei 96 tamponi processati nelle ultime 24 ore, conta 43 attualmente positivi e il totale dei guariti è fermo, dopo i 13 di ieri, a 273. I ricoveri, come detto, da due passano a tre.

Oggi i casi complessivi in Italia sono stati 224 (di cui 128 nella sola Lombardia). 24 le vittime, che ieri erano state 49.

Questo l’ultimo bollettino dell’Asrem:

– 43 i casi attualmente positivi (38 nella provincia di Campobasso, 5 in quella di Isernia e 0 di altre regioni)

– 444 sono i tamponi positivi (363 nella provincia di Campobasso, 62 in quella di Isernia e 19 di altre regioni)

– 19740 i tamponi eseguiti di cui 18284 negativi. 1012 i tamponi di controllo

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 3: 3 in Malattie e 0 in Terapia Intensiva

– Sono 45 i pazienti in isolamento domiciliare (40) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e clinicamente guariti (5)

– 373 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (304 della provincia di Campobasso, 52 di quella di Isernia e 17 di altre regioni)

– 23 i pazienti deceduti con Coronavirus (16 della provincia di Campobasso, 5 di quella di Isernia e 2 di altra regione)

– 515 le visite domiciliari effettuate dalle Usca (276 Bojano, 107 Larino e 132 Venafro)

– 60 soggetti in isolamento e 0 in sorveglianza

Questa la mappa aggiornata del contagio in Molise

CAMPOBASSO 28 – ISERNIA 3 – TERMOLI 2 – CERCEMAGGIORE 2 – PORTOCANNONE 1 – BELMONTE DEL SANNIO 1 – VINCHIATURO 1 – SAN GIULIANO DEL SANNIO 1 – ROCCAVIVARA 1 – ORATINO 1 – MACCHIAGODENA 1 – CAMPOMARINO 1 – RICCIA 1