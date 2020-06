Accumulare energia con la modernità del passato

Normalmente non ci prestiamo la sufficiente attenzione, ma molte delle applicazioni tecnologiche, in uso nell’industria moderna, derivano direttamente dai tanti rimedi che i nostri progenitori ci hanno tramandato dai tempi che furono. Facendo riferimento solo al campo energetico ed in particolare alla conservazione della frazione disponibile e prodotta, nell’evidenziare solo alcune delle procedure più consolidate, ci rendiamo ben presto conto di quanta verità contenga l’enunciata affermazione.

A quale ben noto principio fisico s’ispira, tanto per cominciare, la pressoché insostituibile borsa dell’acqua calda, uno dei più conosciuti rimedi della nonna, per trattenere il calore per quanto più tempo possibile? Oppure, da dove, in sua vece, l’uso di un semplice mattone di terracotta, che riscaldato ad alta temperatura era in grado di conservare, per lungo tempo, il calore incorporato, costituendo, per le tante generazioni che ci hanno preceduto, l’ottimo benemerito conosciuto espediente.

Un’altra importante invenzione ereditata dai nostri antenati è quella che riguarda l’accumulo dei giusti quantitativi di acqua, per il funzionamento dei tanti mulini, disseminati in gran parte dei nostri territori, tramite la creazione di numerosi piccoli invasi (gore o bottacci), in grado di conciliare lo scarso flusso idrico con le contenute quote altimetriche disponibili. La loro realizzazione consisteva, nell’attuare la giusta pratica artigianale, con il saper al meglio commisurare l’opera alla morfologia dei luoghi.

Non va poi dimenticato l’ingegnoso meccanismo che permetteva il camminamento degli orologi da piazza. Possedere, in casa o ancor meno, nel taschino del panciotto o sul polso, un orologio, era prerogativa riservata a pochi. Da qui la necessità di dotare la collettività di un bene comune in grado di comunicare, direttamente, l’ora del giorno e della notte, oppure a distanza, attraverso i rintocchi del martello battente su due campanelle con diversa sonorità. A provocare il movimento delle due lancette segnatempo, delle ore e dei minuti, provvedeva l’energia accumulata in due grossi blocchi di materiale roccioso, prelevato verosimilmente in cave del posto o dei territori contermini. I due pesi, perlopiù, di forma cubica o troncoconica, opportunamente calibrati, sollevati a mano quotidianamente attraverso un sistema di funi, rilasciando per gravità l’energia posseduta, provvedevano al giusto procedere degli appositi ingranaggi segnatempo.

Ebbene, la stessa forza di gravità terrestre, così com’era utilizzata in passato per la messa in opera dei mulini ad acqua o per il funzionamento degli orologi da piazza, è alla base, in modo sempre più diffuso, delle più moderne tecniche disponibili, capaci di immagazzinare lotti di energia, altrimenti perse, in grado di soddisfare ogni ed eventuale richiesta proveniente dall’utenza civile, industriale e/o agricola. Quella, ormai da più tempo, praticata, consiste nel pompaggio di enormi quantitativi di acqua, in particolare durante le ore notturne, cioè quando la richiesta di energia è minore di quella potenzialmente prodotta, negli stessi invasi, a monte, che alimentano alcune centrali idroelettriche, da utilizzare, nuovamente, per la produzione di altra energia.

Un meccanismo piuttosto complesso, basato su algoritmi, in avanzato stato di sperimentazione da parte d’importanti aziende multinazionali del settore, in grado di dirigere determinati robot, è in linea con la soluzione praticata dai nostri antenati, per il funzionamento dei tradizionali orologi da piazza.

Il funzionamento, concettualmente semplice, si basa sul principio che, ogniqualvolta si verifica una sovrapproduzione di energia eolica o fotovoltaica, entra automaticamente in azione una o più gru di rilevante altezza, con più bracci meccanici che, a seconda del dislivello raggiunto, permettono a blocchi di calcestruzzo, del peso di qualche decina di tonnellate, di immagazzinare ben definiti cospicui quantitativi di energia. Allorquando, invece, la richiesta di elettricità, proveniente dalla rete elettrica, aumenta, la stessa gru, nel regolare la discesa calibrata degli stessi blocchi, permette di restituire l’energia in precedenza immagazzinata.

E, finalmente, grandi Gruppi multinazionali del settore hanno verificato la possibilità di accumulare, sotto forma di energia termica, enormi quantitativi di energie rinnovabili, in altrettanti grossi volumi di rocce vulcaniche. Il calore accumulato, in presenza di picchi di consumo proveniente dalla rete, è in grado di attivare il giusto numero di turbine a vapore e quindi le macchine elettriche collegate.

Angelo Sanzò

Legambiente – Sigea