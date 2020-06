Abbigliamento di tendenza: Bershka presenta la nuova collezione

Bershka è un brand che propone un abbigliamento glamour e dinamico, apprezzato soprattutto da giovani e giovanissimi. Anche la nuova collezione ha già suscitato molto entusiasmo per aver saputo mantenere il suo marchio di fabbrica inconfondibile pur con contaminazioni vintage, un tocco di eleganza e il ritorno dell’ecopelle.

Uno dei motivi che ha determinato e continua a determinare il successo di questa azienda risiede nell’ottimo rapporto qualità-prezzo garantito ai consumatori. La convenienza è anche maggiore se si sceglie di fare acquisti online, dato che il brand propone spesso interessanti promozioni sul proprio sito ufficiale.

Maglie, felpe e abiti Bershka: tra proposte classiche e ritorno agli anni 90

Tra le ultime proposte Bershka ci sono articoli per tutti i gusti, sia per quanto concerne l’abbigliamento maschile che quello femminile, a cominciare da maglie e felpe. Si va da felpe in denim con i classici lacci e il cappuccio alla maglieria con un’unica tonalità sfumata oppure con scritte in lingua inglese, per un look casual di tendenza.

Soprattutto per quanto riguarda la moda donna, tornano in auge i top anni ’90, con bretelline sottili e tessuti in morbido cotone o in similpelle. È possibile notare come nella nuova collezione si prediligano colori pastello semplici, come il rosa antico e il verde chiaro, che caratterizzano proposte fantasiose, con maniche a sbuffo realizzate in popeline oppure con manica unica, entrambe abbinabili a un paio di jeans o di fuseaux.

Sono immancabili anche capi di abbigliamento più classici, a pois, a righe, con fantasie e stampe colorate, come quelle con i personaggi Disney oppure i celebri anime giapponesi. In alternativa ai top, inoltre, Bershka propone modelli di magliette che si allacciano all’altezza dell’ombelico e sono impreziositi da mezze maniche drappeggiate grazie a elastici interni.

Le proposte più eleganti del brand includono abiti in delicata organza, in finto camoscio o tubini neri in ecopelle con cinta.

Shorts, gonne e pantaloni: proposte Bershka per tutti i gusti

Sempre nella nuova collezione, è possibile trovare shorts o bermuda; si possono inoltre scegliere i classici jeans strappati o i pratici pinocchietti arricchiti di comode tasche. Le gonne proposte dal brand, invece, sono a portafoglio, con motivi differenti sui due lati, oppure asimmetriche, vivacizzate da volant o plissettate nella comoda gonna-pantalone.

Anche in questo caso, le proposte presentano contaminazioni con lo stile degli anni ’90.

Per quanto riguarda i pantaloni, per quanto riguarda la moda uomo Bershka propone i jeans balloon fit, che rimangono larghi sulle gambe per lasciar respirare la pelle e risultare estremamente casual e comodi, oppure, in alternativa, i jogger stretti alla caviglia, corredati di laccio in vita. Similari sono anche le proposte di pantaloni lunghi da donna, in cui s’inseriscono anche modelli mimetici che non passano mai di moda.

Ovviamente, nella sua ultima collezione, Bershka propone anche nuovi accessori da abbinare al proprio outfit, con cappelli, borse e borsellini ideali sia per lui che per lei.

