“AAMS o non AAMS, questo è il problema”: cerchiamo di capire le differenze

Chi gioca online sa benissimo che ormai da anni sul web si consuma una dura battaglia fra due categorie di concorrenti: da un lato ci sono i casinò aams italiani, dall’altra i non aams che battono bandiera straniera. Ognuno porta l’acqua ovviamente al suo mulino, anche se poi i più esperti giocatori anche italiani sanno molto bene dove far ricadere la propria scelta.

I più scelgono di utilizzare i casinò non aams: una volta provati infatti, possono cambiare il modo di giocare online, offrendo un ventaglio di opportunità molto più ampio, consentendo un gioco molto più rilassante e “libero”, pur restando sicuro.

I motivi per cui questo tipo di siti web sono preferibili a quelli che battono il nostro tricolore oggi sono evidenti, vediamoli.

Casinò non aams: questione sicurezza

Una delle principali obiezioni che viene sollevata a proposito dei casinò non aams (ovviamente da quelli dell’altra categoria) è la sicurezza. In realtà i casinò non aams non sono meno sicuri, anzi, hanno sistemi di sicurezza simili a volte anche più restrittivi dei classici casinò, solo che di base ci sono licenze di tipo differente.

Se in Italia occorre per lavorare avere una licenza aams, avendo sede all’estero questa non è indispensabile, ecco perché fioccano le licenze con base a Malta (autorizzate dalla MGA) e nelle Antille Olandesi.

Per il giocatore finale tuttavia, le cose non cambiano in termini di sicurezza perché alle spalle del portale, ad erogare le vincite, a controllare che tutto sia in regola, c’è sempre un’azienda che ha tutto l’interesse nel lavorare in modo sicuro e regolare. Truffare anche un singolo giocatore, infatti, farebbe rischiare loro la propria buona immagine sul web, dove il passaparola, si sa, corre molto in fretta. È tutto interesse di queste aziende, quindi, far sì che tutto si svolga nel migliore dei modi e che i propri utenti possano giocare in sicurezza.

Le differenze per l’utente: i vantaggi del mondo non aams

Si siti dei casinò non aams l’offerta è decisamente più ampia. L’attenzione nel fornire sempre giochi o versioni nuove è tanta, essendo considerata un sistema per mantenere alto l’interesse della clientela. Sempre per lo stesso motivo vengono sempre fatte tantissime promozioni, offerte di bonus di vario genere: di solito si tratta di un volume di proposte che non è nemmeno paragonabile ai competitors aams. Dopotutto il volume d’affari è più ampio e queste aziende possono permettersi di dare incentivi maggiori.

I casinò non aams non devono sottostare a tante regole restrittive come i siti aams. Nell’ultimo periodo questi, purtroppo, sono stati veramente penalizzati e a farne le spese, a conti fatti, sono stati alla fine i giocatori. Il portale non aams non prevede limiti di vincita o tetti massimi, vige la regola della libertà d’azione, ma con fiducia, pur ricordando costantemente all’utente di prestare la massima attenzione.

Si rischia qualcosa a giocare nei casinò non aams?

Giocare sui siti stranieri non comporta rischi: il giocatore italiano può utilizzarli tranquillamente senza incorrere in alcuna sanzione e facendolo alla luce del sole. È chiaro che è indispensabile comunque scegliere siti sicuri visto che il panorama è ampio e variegato, anche in termini di qualità e di sicurezza. Per esempio, ecco una lista di casino stranieri sicuri a cui fare affidamento.

Giocando con queste piattaforme, si ha la tranquillità di cui si ha bisogno, per i propri dati personali e fiscali, e tutti i vantaggi di cui abbiamo appena parlato. Le condizioni di gioco ci sono anche su questi portali, così come le regole interne, ma è tutto scritto in modo chiaro e trasparente nero su bianco: basta quindi leggere i regolamenti.