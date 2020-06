Oggi vi portiamo nel polmone verde della città di Termoli. Le foto che vi mostriamo sono state scattate ieri 19 giugno in alcuni angoli del parco comunale “G. La Penna”.

Lontano ormai il lockdown, che ha imposto (per ordinanza sindacale) il divieto di utilizzo delle aree gioco per i bambini – comportando dunque la temporanea impossibilità di utilizzare le amate giostrine da parte dei bambini – in questo ultimo scampo di primavera la vasta area verde cittadina è di nuovo frequentata da adulti e bambini.

Ben lontani gli antichi fasti, l’area è tutt’altro che in buono stato. L’erba nelle aree non interessate dai giochi non è adeguatamente sfalciata, come mostrano le foto nei pressi del laghetto e quelle vicino alle panchine che poco invogliano a sedersi.

L’area dell’ex piscina – che dovrebbe essere interessata da una riqualificazione per farne un impianto olimpionico – è rimasta cristallizzata, abbandonata a se stessa in attesa della ripresa dei lavori.

Fa specie osservare lo stato di abbandono del chiosco-bar, del Teatro Verde (che per quest’estate dovrebbe tornare ad a ospitare spettacoli) e degli altri fabbricati. Idem dicasi per le reti di recinzione ormai malandate.

Le uniche che sembrano felici all’interno del grande parco paiono le tartarughe che nuotano, incuranti di ciò che le circonda, nel laghetto, le cui acque sono state recentemente pulite ma che chiaramente sono tornate ad assumere il loro aspetto torbido.