A Sara, una dedica speciale per la tua maturità

Matura! È così che si dice quando gli esami sono finiti e varchi la soglia della scuola superiore per l’ultima volta! Ma tu matura lo eri già prima di questo passaggio. La tua maturità è fatta di tante qualità, esperienze, valori e scelte fondate sull’amore che hai dimostrato nella tua breve vita e soprattutto negli ultimi due anni. Hai ottenuto un risultato brillante che assume ancora maggior consistenza con i grandi sacrifici che hai affrontato con impegno e la consapevolezza di poter raggiungere dei traguardi ancora più importanti e densi di soddisfazioni. Sii sempre fiera di te.

Sii fiera di aver proseguito il tuo cammino accompagnata dal dono più grande, quello della gioia di una vita che si accoglie e nasce. Ora guarda avanti e fai quello che ti ho sempre detto: non impedire ai tuoi sogni di realizzarsi, non perdere di vista i tuoi obiettivi e, anche quando tutto ti sembrerà difficile, voltati un attimo dietro e guarda la strada che hai già percorso: ti aiuterà a ricordare che nulla è impossibile. Io ci sarò sempre, pronta a sostenerti quando ne avrai bisogno. Senza dubbi e senza paura. Basta guardare un istante il volto luminoso della splendida Luna; questo ti ricorderà quali grandi cose hai già fatto, decisioni importanti ti hanno già dato dimostrazione della tua forza e nulla deve farti paura.

Congratulazioni per il tuo diploma, mia splendida principessa ma, soprattutto, complimenti per aver superato il tuo percorso brillantemente nonostante tutto e di aver dimostrato la tua forza che ti servirà ogni giorno nella tua vita.

La tua mamma con amore.