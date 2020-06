A folle velocità in pieno centro abitato fino al botto. Un’auto di grossa cilindrata guidata da un giovane si è schiantata contro due macchine parcheggiate sul ciglio della strada in via Argentina, sul retro della chiesa del Sacro Cuore di Gesù.

E’ successo questo pomeriggio 13 giugno poco prima delle 17. Alcuni residenti hanno riferito di aver udito un botto fortissimo dopo che nei minuti precedenti si era sentita un’auto sfrecciare ripetutamente a tutta velocità.

Quando si sono affacciati alle finestre hanno capito. L’auto con a bordo due giovani ha sbandato finendo la propria corsa contro altre due vetture, danneggiandole seriamente. In particolare i vetri del lunotto posteriore di una delle due macchine si è frantumato finendo in mille pezzi sull’asfalto.

La proprietaria di una delle due auto danneggiate è scesa subito in strada per protestare ma gli animi sono rimasti calmi poiché il guidatore autore del danno ha subito ammesso le proprie colpe assicurando che pagherà tutti i danni. Per fortuna nessuno è rimasto ferito. Danneggiata anche l’auto dei due giovani, col paraurti che si è sganciato dal resto della macchina.

Sul posto dopo qualche minuto è arrivata anche la Polizia per chiarire l’accaduto e fare i rilievi sulle auto. Dai balconi del quartiere in zona Terminal bus tantissimi si sono affacciati assistendo alla scena con un certo stupore.