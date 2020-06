Qualcuno alla notizia si è lasciato scappare: “Erano secoli che a Campobasso non venivano banditi cinque concorsi tutti insieme…”. In effetti, di questi tempi, è una notizia importante, positiva, anche perché si tratta di figure diverse tra loro che potranno essere assunte da Palazzo San Giorgio. La data di scadenza è fissata al 16 luglio.

Nel dettaglio, sono 13 posti di lavoro in totale. Andando con ordine, il primo bando di concorso riguarda la copertura di due posti a tempo pieno e indeterminato per il profilo professionale di “Istruttore direttivo vigilanza urbana”. Le due assunzioni avverranno una durante l’anno, l’altra nel corso del 2021. Il titolo di studio richiesto è la laurea o il diploma di laurea e bisogna conoscere una lingua straniera tra inglese e francese, oltre alle tecnologie informatiche. Un posto è riservato al personale interno al Comune di Campobasso, sempre che la persona abbia i requisiti richiesti. Le prove selettive consisteranno in due prove scritte, di cui una a contenuto teorico-pratico e in una prova orale. Lo stipendio mensile si aggira sugli 1800 euro.

Altri due posti sono riservati alla figura professionale di “Funzionario farmacista”, sempre a tempo pieno e indeterminato. E’ richiesta la laurea in Farmacia o l’abilitazione all’esercizio della professione e l’iscrizione all’albo dei Farmacisti. Un posto è riservato agli ex volontari dell’Esercito Italiano, sempre che abbiano i requisiti, come per i successivi profili. Anche in questo caso ci saranno due prove scritte e una orale.

A seguire, ci sono due posti (tempo pieno e indeterminato) anche per autisti di scuolabus e dei cosiddetti “mezzi complessi”. Tra i requisiti, il possesso della patente D. Il concorso consisterà in una prova pratica e una orale e la retribuzione sarà di circa 1600 euro. E ancora, tre posti a tempo pieno e indeterminato per “Istruttore direttivo contabile”, di cui due da assumere quest’anno e uno nel 2021. Bisogna essere laureati in Scienze economiche.

Infine, saranno assunti, dopo il concorso, anche 4 “Istruttori direttivi tecnici”, ovvero ingegneri e architetti. Qui due posti sono riservati a ex volontari dell’Esercito e al personale interno. È richiesta la laurea in ingegneria o in architettura, oltre alla conoscenza di una lingua straniera. Di questo concorso si era parlato durante l’emergenza covid: era stato pubblicato il bando, ma poi tutto era stato ‘congelato’.

Come detto, si tratta di cinque concorsi tutti insieme, una sorta di ‘prima volta’ o quasi negli anni recenti. L’ultimo concorso era stato bandito a settembre dello scorso anno per selezionare tre impiegati comunali che da anni attendevano novità in merito (addirittura dal 2007, ndr).

Una notizia che probabilmente darà speranze a chi in città cerca un lavoro e che magari si era candidato pure per quelli della Regione Molise, di cui si è persa traccia. Del resto, ottenere un contratto a tempo indeterminato in questi tempi è un sogno ambito, è come vincere un terno al lotto.