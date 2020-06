Altra giornata estremamente positiva per la situazione sanitaria legata all’epidemia da coronavirus in Molise. Si contano nelle ultime 24 ore altre 25 guarigioni, tutte dal cluster Rom di Campobasso, senza nuovi casi positivi e con ricoveri sempre a zero per covid-19. I tamponi processati nelle ultime ore sono stati 317.

La situazione attuale vede quindi 74 persone ancora infette da coronavirus nella nostra regione, ma appunto nessuna di queste ha bisogno di ricovero in ospedale.

Scende di gran lunga il numero delle persone positive a Campobasso, centro più colpito della regione. La fase acuta dell’emergenza è chiaramente alle spalle e la situazione sembra finalmente essere più che rassicurante.

Intanto da Oratino il sindaco Roberto De Socio conferma la negatività di tutti i tamponi effettuati di recente.

“È con immenso piacere aver appreso che tutti i casi sospetti venuti a contatto con il residente di Oratino positivo al Covid 19 che era tornato in paese dal Nord, sono risultati negativi al tampone.

Una bella notizia per la nostra comunità che ha vissuto con apprensione l’esito dei tamponi. Magari l’episodio può essere di monito per non abbassare la guardia e rispettare le regole di prevenzione come hanno fatto diligentemente tutti i cittadini oratinesi durante il lungo periodo di Lockdown”.

Questo l’ultimo bollettino dell’Asrem:

– 74 i casi attualmente positivi (70 nella provincia di Campobasso, 3 in quella di Isernia e 1 di altre regioni)

– 439 sono i tamponi positivi (361 nella provincia di Campobasso, 59 in quella di Isernia e 19 di altre regioni)

– 17947 i tamponi eseguiti di cui 16610 negativi. 898 i tamponi di controllo

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 0: sia in Malattie che in Terapia Intensiva

– Sono 84 i pazienti in isolamento domiciliare (70) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e clinicamente guariti (10)

– 332 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (266 della provincia di Campobasso, 50 di quella di Isernia e 16 di altre regioni)

– 23 i pazienti deceduti con Coronavirus (16 della provincia di Campobasso, 5 di quella di Isernia e 2 di altra regione)

– 489 le visite domiciliari effettuate dalle Usca (251 Bojano, 107 Larino e 131 Venafro)

– 143soggetti in isolamento e 0 in sorveglianza

Questa la mappa aggiornata del contagio in Molise

CAMPOBASSO 39 – TERMOLI 11 – PORTOCANNONE 3 – CERCEMAGGIORE 3 – BELMONTE DEL SANNIO 1 – POGGIO SANNITA 1 – BARANELLO 1 – VINCHIATURO 1 – SAN GIULIANO DEL SANNIO 1 – SAN MARTINO IN PENSILIS 1 – GAMBATESA 1 – ROCCAVIVARA 1 – ORATINO 1 – MACCHIAGODENA 1