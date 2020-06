17enne fugge da comunità lombarda per abbracciare la nonna in Molise: rintracciata dalla polizia

Si era allontanata da una comunità di accoglienza in Lombardia, sfuggendo al controllo degli educatori, per far visita alla nonna che vive nella provincia di Campobasso. A volte gli affetti sono più forti delle regole da rispettare ed è così che una ragazza di 17 anni è finita a Termoli dopo un lungo viaggio a bordo di treni regionali per mancanza di denaro, senza considerare che nel frattempo era stata fatta una segnalazione sul suo allontanamento dalla comunità, e che molte persone erano seriamente preoccupate per lei.

Gli agenti della Polizia Ferroviaria di Termoli, allertati dal Commissariato di via Cina, l’hanno individuata proprio mentre scendeva da un regionale, ala stazione. Era stanca e affamata, e la polizia l’ha rifocillata raccogliendo il suo racconto. Non avendo abbastanza danaro, la 17enne aveva viaggiato a bordo di alcuni treni regionali a lunga percorrenza, giungendo infine alla stazione di Termoli. “Volevo riabbracciare mia nonna malata” ha detto. Avvisata nel frattempo la famiglia: dopo diverse ore è arrivata dalla Lombardia la mamma, a cui è stata riaffidata.

“La Polizia Ferroviaria – si legge in una nota inviata a chiarimento della vicenda – rintraccia annualmente numerosi minori che si allontanano dalle famiglie o da comunità d’accoglienza perlopiù per dissapori familiari, motivi sentimentali od esigenze affettive, come in questo caso. Il rintraccio tempestivo di questi giovani, da parte delle Forze dell’Ordine, si rivela fondamentale al fine di evitare situazioni di pericolo, soprattutto incontri sbagliati, in cui possono incappare a causa della giovane età ed inesperienza”.