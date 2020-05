Per ringraziare medici e infermieri per l’impegno e la dedizione con cui svolgono ogni giorno il loro lavoro, La tribù dei Sorrisi Onlus, associazione di clown terapia operante sul territorio, ha donato all’ospedale San Pio di Vasto e all’ospedale San Timoteo di Termoli varie confezioni di gel disinfettante per le mani.

“In questo momento così difficile in cui non è possibile portare i nostri sorrisi negli ospedali, come associazione di clown terapia cerchiamo con piccoli gesti di aiutare chi ci sta aiutando” il commento dell’associazione.

A Vasto sono state consegnate in direzione sanitaria alla dottoressa Tana dalla presidente Silvana Ranalli, mentre a Termoli sono state consegnate dai volontari clown in ospedale al Distretto Socio Sanitario e al Dipartimento Unico Prevenzione. Sono state inoltre donate visiere protettive, mascherine e cappellini in tessuto lavabile realizzati a mano.

Oltre che ai due ospedali, l’associazione ha provveduto a donare anche a varie strutture private presenti sul territorio.

“Siamo molto felici che il personale sanitario abbia gradito il nostro seppur piccolo gesto e cogliamo l’occasione per ringraziare tutti coloro che ci hanno sostenuto donandoci le stoffe e sostenendo il nostro progetto. Anche se distanti fisicamente, abbiamo cercato nel nostro piccolo di essere vicini con il cuore a chi rischia quotidianamente la propria vita per salvare quella degli altri e speriamo di poter tornare presto a sorridere insieme”.