Via a test sierologici alla Sea, il presidente: “Finora nessun dipendente ha il covid”

La notizia che un dipendente della Sea Servizi e Ambiente spa, la società che si occupa della raccolta dei rifiuti a Campobasso, fosse positivo al covid è stata smentita con un post su Facebook dal presidente Gianfranco Spensieri. La voce era girata questa mattina, 8 maggio, quando sono stati accertati i 21 contagi all’interno della comunità rom del capoluogo.

“Al fine di chiarire la situazione nella municipalizzata – scrive – è mio dovere informarvi che, ad ora (venerdì 8 maggio, alle ore 17.10) in azienda non risulta esserci nessun caso di positività. Siamo stati sempre molto attenti nella fornitura di dispositivi e nelle linee guida e devo ringraziare tutti coloro che in queste settimane hanno lavorato alacremente per farle rispettare.

Tuttavia, visto quanto sta accadendo nella nostra città e senza voler entrare nel merito non essendo di mia competenza, i dipendenti della Sea verranno sottoposti a test sierologici a partire già dalla giornata di domani”.