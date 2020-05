Unimol, proclamati a distanza 8 dottori di ricerca in Medicina traslazionale e clinica

Salvatore Dudiez, Raffaella Capasso, Valentina Bugelli, Domiziana Di Tella, Luigi Pavone, Gabriele Pasqua, Alfonsina Tirozzi e Claudia Lucia Piccolo: questi gli 8 Dottori di Ricerca (Ph.D) in Medicina traslazionale e clinica dell’Università degli Studi del Molise.

Ieri mattina, lunedì 11 maggio, infatti, 8 studenti del corso di Dottorato di Ricerca in Medicina traslazionale e clinica del Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute “Vincenzo Tiberio – insieme alla Commissione di Dottorato presieduta dal Professor Marco Sarchiapone, Coordinatore del Dottorato – sono stati i protagonisti della prima seduta di Dottorato telematica programmata dall’Ateneo. Le lauree in modalità telematica dell’Università degli Studi del Molise sono ormai una realtà.

La soddisfazione per il traguardo raggiunto, per quanto in forma meno solenne rispetto alla cerimonia tradizionale, è stata comunque di elevato impatto emotivo anche perché ciascuno è consapevole dell’attuale e difficile situazione legata all’emergenza Coronavirus, ma oggi con un patrimonio irrinunciabile in più: quello di 8 giovani professionisti, Dottori di ricerca in Medicina traslazionale e clinica che sapranno mettere a frutto le loro conoscenze e il loro operato al servizio della comunità sanitaria.