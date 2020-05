È una Termoli molto particolare quella che inizia la seconda settimana della Fase 2. Ancora molti locali chiusi, poca gente in giro, tante mascherine.

Fra i locali chiusi ci sono alcune agenzie di viaggio, almeno quelle che non fanno biglietti per i viaggi in pullman da Termoli. La pressoché totale assenza di prenotazioni per future vacanze è figlia dell’incertezza che regna ancora a proposito delle misure di sicurezza da adottare e soprattutto quando si potrà tornare a viaggiare liberamente da regione a regione, oltre che fuori dall’Italia.

Fra le tante scene desolanti, ma questa è un po’ più abituale al lunedì mattina, la scarsa vivacità del mercato del pesce, visto che di prodotto fresco solitamente non ce n’è nel primo giorno della settimana. Solo un banco della frutta era presenta stamattina.

Da notare invece i lavori in corso su corso Mario Milano e corso Umberto I. Nel primo caso la strada è aperta nonostante il cantiere della rete del gas, ma i parcheggi sul lato sinistro a salire sono interdetti.

Nel secondo caso il tratto che va da piazza Garibaldi a corso Nazionale è chiuso per consentire i lavori di messa in sicurezza della strada.