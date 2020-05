Una tenda filtro davanti al distretto socio-sanitario di Termoli, in via del Molinello.

La novità parte oggi, lunedì 11 maggio, e sarà in fase sperimentale per la prima settimana per poi divenire operativa dal 18 maggio.

Si tratta di una tenda messa a disposizione gratuitamente dall’associazione CIVES OdV Infermieri per l’emergenza, e ci sarà un infermiere volontario Cives, un infermiere del distretto e un volontario della Associazione Val Trigno.

Passeranno nella zona filtro tutti i dipendenti e tutti i cittadini che accederanno al distretto. Al suo interno sarà rilevata la temperatura e verranno sanificate le mani. Se sarà necessario, sarà usato un saturimetro per la misurazione dell’ossigeno nel sangue e si procederà ad una breve intervista anamnestica.