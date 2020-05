Si chiude una settimana pessima in quanto a numeri dei contagi da covid-19 in Molise. È infatti impietoso il confronto fra il bollettino Asrem delle ore 18 di domenica 3 maggio e quello fornito da poco dall’azienda sanitaria regionale molisana.

Se infatti 7 giorni fa i casi attualmente positivi erano 178, adesso sono ben 219. Un numero così alto non si registrava dal 20 aprile. Ma il confronto è sconfortante specie se si guarda al minimo toccato dal Molise, in particolare nella giornata di giovedì scorso 7 maggio, quando gli attualmente positivi erano scesi addirittura a quota a 168 e poi sono bruscamente risaliti.

Oltretutto è il dato sui nuovi positivi che fa particolarmente allarmare, perché in una settimana ci sono stati ben 70 contagi in più. Va sottolineato inoltre che questo non è l’effetto della Fase 2, perché almeno nella maggior parte dei casi si dovrebbe trattare di contagi avvenuti negli ultimi giorni del cosiddetto Confinamento, con le massime restrizioni e l’isolamento fisico per consentire di bloccare il contagio.

Ma qualcosa evidentemente è andato storto in Molise, visto che ci sono stati ben 60 contagi nella comunità Rom di Campobasso, che seguono i primi casi su Termoli. In una settimana la Asrem ha processato poco più di duemila tamponi, il che fa emergere una media di poco inferiore ai 300 test processati al giorno.

È quasi identico invece il numero delle persone ricoverate. Il 3 maggio erano 9 le persone affette da coronavirus all’ospedale Cardarelli di Campobasso e di queste una era in Terapia intensiva.

Adesso ci sono invece 10 ricoverati al Cardarelli e tutte in Malattie infettive. Lo svuotamento nel reparto di Rianimazione è una delle poche notizie positive assieme al fatto che negli ultimi sette giorni per fortuna non ci sono stati nuovi decessi, il cui numero è fermo a 22. Ma guardando meglio ai ricoveri, non si può non notare che giovedì scorso erano addirittura soltanto 6.

Altro fattore da salutare con un sorriso è l’aumento dei guariti che sono 33 in più, passati dai 75 del 3 maggio agli attuali 108.