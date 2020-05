Una protesta pacifica, un flash mob per mostrare a tutti che la categoria dei balneatori vuole ripartire ma non sa ancora come e quando potrà farlo. In attesa di delucidazioni sulle misure di sicurezza per garantire la distanza e quindi evitare il contagio da covid-19, questa mattina i balneatori molisani aderenti alla Sib – Confcommercio Molise hanno aderito alla protesta lanciata dai colleghi abruzzesi chiedendo chiarezza e indicazioni sulle modalità di riapertura.

Per questo dalle 11 alle 12 ogni operatore turistico ha aperto un ombrellone come protesta simbolica per “richiamare l’attenzione dei bagnanti e dire loro che noi siamo pronti per partire con la nuova stagione. Preparare le nostre spiagge richiede però settimane di lavoro, ma senza regole è impossibile. Conoscere le modalità di riapertura oggi ci permetterebbe di riaprire a fine mese”.

Da Termoli a Campomarino e anche a Petacciato marina, la protesta simbolica, silenziosa, per giunta in una giornata di maltempo, con cielo coperto e un po’ di pioggia che hanno impedito ai residenti di poter scendere in spiaggia a fare quattro passi, cosa consentita dalle disposizioni governative della cosiddetta Fase 2.

In maniera simbolica hanno voluto piantare un solo ombrellone e tenerlo aperto per un’ora, come “simbolo della nostra categoria, con un salvagente, altro simbolo importante cioè il salvamento”.

Il rappresentante Sib del Molise Domenico Venditti ha spiegato così l’iniziativa. “Anche noi balneari del Molise aderenti a Confcommercio abbiamo deciso di aderire a questa iniziativa che è partita dalla regione Abruzzo. Abbiamo voluto partecipare a questo flash mob appunto che per cercare di far capire alla nostra clientela, oltre ad averlo fatto sui tavoli tramite i nostri rappresentanti nazionali, che chiediamo al governo delle misure da applicare e da attuare per poter aprire. Ci servono queste due-tre settimane che sono rimaste fino al primo giugno, per questo chiediamo che ci diano una data certa per l’apertura”.

I titolari dei lidi indicano come data “al massimo il primo giugno, ma possibilmente anche il 18 maggio, così come altre attività come bar e ristoranti”.

Come detto, oltre a diversi lidi termolesi, hanno aderito alcuni balneatori di Petacciato a Campomarino che sono già al lavoro da settimane per pulire le spiagge ma non sanno ancora quando potranno accogliere i clienti e soprattutto in che modo.